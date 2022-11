Paula Escobar recordó comentario sobre su físico en TVN: "Los mandé a la punta del cerro"

Paula Escobar dio a conocer su relato en el programa Que Te Lo Digo. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 30 de noviembre 2022 · 11:05 hs

Paula Escobar Jure, periodista de espectáculos, recordó un feo comentario que recibió de parte de un integrante del equipo del Buenos Días A Todos años atrás.

Las declaraciones de la ex Me Late ocurrieron hace unos días en Que Te Lo Digo, cuando abordaban los dichos de Cecilia Bolocco sobre las mujeres de talla grande.

“A los que eran como gorditos y todo eran súper mala onda la gente antes. Yo estaba en el Buenos Días a Todos, no voy a decir quién evidentemente, pero a mí me mandaron a adelgazar”, relató la comunicadora.

Paula Escobar aseguró que esto ocurrió porque “aparecía en pantalla” y que “me dijeron que yo no tenía presencia, que me faltaba bajar de peso. Tal cual”.

“Y yo con 31 años, ni siquiera estaba casada, ni siquiera tenía hijas, una mina con un peso normal. ¿Tú sabes lo que te puede provocar eso? Es tremendo”, sostuvo.

Paula Escobar no aguantó el comentario

La periodista aseguró que tras recibir ese comentario, “yo los mandé a la punta del cerro. Es más, le dije si no te sirvo, entonces no me pongan en pantalla. Corta. Fin. Chao”.

“Evidentemente quedé un poco cagá de onda, pero no por mí, porque tú dices qué mala onda que te tiren este comentario gratuitamente, en vez de entrenarte”, lamentó.

Por último, Paula Escobar aseguró que la persona del Buenos Días A Todos que le entregó este comentario “no era muy agraciada, no era musculoso, entonces con qué moral tú vienes a criticar”.

“Bueno, y así conmigo, y así con toda la gente que estamos nombrando y que lo hemos pasado mal en pantalla”, cerró, sumándose al relato que también entregó Luis Sandoval, quien aseguró haber sido discriminado en Mega, cuando trabajó en Mira Quién Habla, por aparecer en pantalla y no ser rubio.