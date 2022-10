Paulina Rubio acusa fotomontaje tras imágenes en íntimo momento que se viralizaron

"Me lo mandan y yo, que estaba haciendo yoga, hasta me caí", reconoció la artista sobre el polémico registro. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 27 de octubre 2022 · 10:52 hs

"Fotomontaje" fue la palabra elegida por la cantante mexicana Paulina Rubio, para salir a desmentir las imágenes que la mostrarían realizando una actividad íntima en una playa.

La artista reaccionó así a las imágenes mostradas la semana pasada por un programa español, y en las cuales se la observaría mientras hacía sus necesidades en un roquerío junto a una playa.

A varios días de iniciada la polémica por la divulgación de las imágenes, la cantante mexicana decidió que ya era hora de afrontar el tema con los medios de comunicación.

Así, en una nota con el diario de su país El Universal, la artista planteó que "eso yo creo que es un fotomontaje". Y de inmediato, con su habitual buen sentido del humor, bromeó: "Pero, pues yo sí cago".

Después, retomó la seriedad para afirmar que "las imágenes no son reales, ve el color del pelo", le dijo a su entrevistador.

Paulina Rubio no quiso dejar cabos sueltos en el polémico tema, y recalcó que "yo ahora no estoy con Colate (su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera), yo no estoy en Europa ahora", aclaró.

Y, según sostuvo a continuación, "en las playas de Miami no hay piedras. Y la caca tampoco es mía", reiteró

Palos a los medios

Fue entonces cuando la cantante mexicana apuntó a los medios como divulgadores de este tipo de informaciones y que ella tuvo que salir a desmentir.

"No me achicopalo (acobardo) de lo grotesco que es el circo romano. Y me siento hasta importante, la verdad", le dijo Paulina Rubio a El Universal.

"Pues bueno, ¿qué le hago? Fui trending topic", reconoció la intérprete, quien supo del video porque se lo enviaron directamente.

"Me lo mandan y yo, que estaba haciendo yoga, hasta me caí", reconoció la artista.

Pero junto con negar que las imágenes fueran de ella, Paulina Rubio le bajó el perfil al tema y aseguró que "tengo una gran bendición, que es mi familia, mis niños".

También mencionó "el proyecto en el que estoy involucrada ahora, en un reality show, abriendo mis plataformas porque estaba en silencio, componiendo y reseteando",

"Soy humana, voy al baño...", cerró el tema la cantante azteca.

Las imágenes

Cae recordar que la semana el programa español Fiesta, divulgó las que dijo que eran las imágenes de Paulina Rubio defecando en un roquerío junto a la playa, generando una reacción inmediata en las redes sociales.

Los cuestionamientos hacia la artista se sumaron y la convirtieron en trending topic.

En 2013, en todo caso, la misma cantante divulgó un video que la mostraba orinando en el mar, luego de que la intentaran extorsionar con el material.