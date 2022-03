Paulina de Allende-Salazar relató detención de equipo de Mega en Ucrania

Paulina de Allende dijo que hay mucho resquemor al trabajo de la prensa en Ucrania. MEGA

Por: Hernán Claro 06 de Marzo 2022 · 13:42 hs

La periodista Paulina de Allende-Salazar relató la detención de un equipo de Meganoticias mientras cubría la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según contó a Rodrigo Sepúlveda en el programa Alerta Domingo, fue detenida con su equipo en la ciudad Yitomir de Ucrania “por alrededor de una hora y media”.

“Interrogados, fotografiados. La historia es larga y compleja. Es mejor protegernos de estar exhibiéndonos, de estar con las cámaras, pero nosotros vamos a seguir haciendo la pega”, contó la profesional.

Sobre la detención, dijo que uniformados de Ucrania les solicitaron “documentos y nos apuntan más de dos policías de civil y otros dos con uniforme”.

“Nos hacen esperar y nos llevan a un lugar, y ahí me tomé más en serio la cosa, porque no era como una comisaría chiquitita, sino que nos llevaron a una sala muy bien establecida, muy firme, con esas ventanas que uno puede ver de un lado, pero no del otro, angosta, y con cuatro a cinco personas”, relató, junto con destacar que “nos fotografiaron de frente y de lado, y las suelas de nuestros zapatos, seguramente por si hay algún delito”.

Paulina de Allende-Salazar dijo que la historia pudo “ser distinta”

Tras ser detenida junto a su equipo de Mega, de acuerdo a Paulina de Allende-Salazar, los uniformados revisaron las imágenes grabadas.

Sin embargo, no lograron acceder a los registros que tenían de la detención y “es probable que si hubiesen visto esas imágenes, la historia sería distinta”.

“Las imágenes de lo que pudimos rescatar se las vamos a mostrar, porque pudimos rescatar imágenes de esta detención”, adelantó la periodista.

Además de Paulina de Allende-Salazar otros periodistas han sido detenidos. Según dijo la comunicadora, hay un colega español que “absolutamente incomunicado, y la información que tenemos que no estaba haciendo nada más que transmitir información de lo que estaba ocurriendo en el terreno”.

"Hay mucho resquemor al trabajo de la prensa, no sé si es porque podemos ser saboteadores o porque quieren restringir lo que informemos, profundizó.