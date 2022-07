Pedro Carcuro recordó cuando estuvo a punto de irse de TVN: "No era por una cuestión de lucas"

Carcuro descartó de plano entregar más antecedentes de los motivos que lo llevaron a estar a punto de irse a otro canal. FOTO: Archivo Agencia UNO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 04 de julio 2022 · 13:21 hs

A punto de dejar TVN tras décadas de trabajo en el canal público estuvo en 2008 Pedro Carcuro, el icónico relator de los partidos de la Roja a través de las pantallas de esa estación televisiva.

Así lo confidenció el periodista en el programa Fuera del Área, que conduce Mauricio Pinilla, donde reveló que durante su larguísima trayectoria en TVN tuvo más de una propuesta para cambiar de casa, aunque solamente una vez estuvo a punto de hacerse realidad.

También le contó al exariete de la "U" que en dicha oportunidad habló del tema con una sola persona: la periodista Consuelo Saavedra.

"Yo tuve tres o cuatro propuestas de partida", comenzó revelándole Carcuro a Pinilla. Y de inmediato le confirmó que "en una oportunidad estuve muy cerca (de dejar TVN)".

Y aclaró de inmediato que "ni siquiera era por una cuestión de lucas, o un proyecto televisivo... fue por otro tipo de circunstancias", manifestó el relator, quien descartó de plano entregar más antecedentes de los motivos que lo llevaron a estar a punto de irse a otro canal.

"Ahí estuve con una pata afuera, pero el amor es más fuerte", recordó el periodista deportivo.

Consuelo Saavedra

Y aunque no quiso explicar las razones, sí rememoró que en ese momento necesitaba hablar con alguien del tema y la elegida fue la periodista Consuelo Saavedra.

"Esto no lo he contado nunca, pero yo se lo conté a la Consuelo Saavedra. Le dije: 'mira Consuelo, me está pasando esto y esto otro, y me voy a ir, te lo cuento a ti'", le relató Carcuro a Pinilla. Y fue enfático al asegurar que "estuve en una mesa con el contrato encima. A ese nivel. Estuve muy cerca".

"Le conté a la Consuelo y a las 48 horas me llama el director ejecutivo de TVN y me dice 'mira, Pedro, tú te no te puedes ir'", continuó con su relato.

"Ahí conversamos. Yo le conté la situación que estaba viviendo y, la verdad, es que me quedé, aunque todo siguió igual. Hasta que por otras razones, el problema se arregló solo", terminó la historia.