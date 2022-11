Pedro Carcuro recuerda la pérdida de su hijo: “Hay mucho dolor. No se puede, no se convive”

Compartir











Por: Cristián Meza 24 de noviembre 2022 · 15:57 hs

Un emotivo momento vivió Pedro Carcuro, quien fue invitado a Buenas Noches a Todos de TVN, donde Eduardo Fuentes le consultó sobre la muerte de uno de sus hijos.

Y es que el relator del área deportiva del canal público se emocionó luego que Fuentes le mostrara una fotografía donde aparecía acompañado de sus dos hijos, Giovanni y Franco. Cabe precisar que Franco se quitó la vida en 2009, tras años de enfrentar una depresión endógena.

Ante esta imagen, el también animador señaló “se acabó la conversación, Eduardo”, ya que las lágrimas comenzaron a brotar en su rostro, junto con buscar explicar el dolor que siente de manera diaria por la ausencia de Franco.

“Hay mucho amor en esa imagen. ¿Cómo se convive con esa sensación permanente de dolor?”, preguntó Eduardo Fuentes, ante lo cual Carcuro fue tajante: “Hay mucho dolor. No se puede, no se convive”.

“Hay que seguir caminando aplastado por el peso de los hechos el resto de tu vida. No se puede convivir Eduardo. Es difícil hasta hablar de esto”, agregó Pedro Carcuro.

El rostro de TVN reconoció que estaba consciente que en el programa le preguntarían sobre esta experiencia personal, la cual todavía no sabe como enfrentar.

“Por ejemplo, en estas últimas horas, yo sabía que iba a venir para acá y me machaba en la cabeza la idea de cómo y qué me va a preguntar Eduardo, respecto a Franco. Se me transformaba en algo (...) era insoportable. Te juro que me sentía mal, mal, mal, porque no era capaz de razonar respecto a esto, y no soy capaz ahora”, argumentó Pedro Carcuro.