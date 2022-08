Pedro Ruminot suspendió show en Linares y acusó censura: "Hago el chiste que quiero"

Pedro Ruminot espera poder ir próximamente a Linares. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 09 de agosto 2022 · 10:27 hs

El comediante Pedro Ruminot anunció a través de sus redes sociales la cancelación del show que tenía programado para este jueves en la ciudad de Linares, en la Región del Maule.

El espectáculo del también animador de Socios de la Parrilla se llevaría a cabo en el Pub La Dolce Vita, pero finalmente decidió dar un paso al costado.

“Gente querida de Linares. El show del jueves no va”, comenzó diciendo el ex Club de la Comedia en una publicación realizada en sus Instagram Stories.

Según explicó, esto se debió a que “intentaron prohibir que hable o mencione cualquier tema político en mi show y no acepto censuras previas”.

“Espero ir pronto a Linares, y esta vez trabajar con personas que respeten el trabajo que uno hace. Abrazo”, cerró Pedro Ruminot su mensaje.

Respondió a través de Alison Mandel

Luego de que anunciara la cancelación de su show en Linares, Pedro Ruminot entró en detalles de lo que fue su decisión a través de la cuenta de Instagram de su esposa, la también comediante Alison Mandel.

“¿Qué pasó que Pedro no va a Linares?”, fue la pregunta que recibió Mandel en su cuenta, por lo que recurrió a su pareja para que fuera él mismo el que explicara lo sucedido.

Así, en un video, precisó que fue porque “el tipo del local son dos socios y uno me llamó. O sea me mando un audio y me dice: Oye en el show no puedes decir nada político porque hay un directorio que decide esas cosas y ya tuve atados entonces po’ hue…”.

“Me mando un audio con garabatos y diciendo que no podía hacer humor político”, agregó, por lo que decidió no asistir “por maleducados y por no respetar mi trabajo y porque yo hago el chiste que quiero”, cerró.