Pedro Ruminot y el regreso de Socios de la Parrilla: "He llorado en 4 o 5 capítulos"

Pedro Ruminot reconoció que jamás se vio cumpliendo el rol de entrevistador, pero que lo está disfrutando.

Por: Rodrigo León 08 de septiembre 2022 · 12:12 hs

Pedro Humberto Ruminot Araneda, comediante y guionista chileno, no oculta su emoción ante el debut de la segunda temporada de Socios de la Parrilla, que conduce junto a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

El espacio de conversación vuelve y en su primer capítulo de este jueves en horario prime, tendrá a la actriz Carolina Arregui como invitada.

En conversación con EL DÍNAMO, el comediante destaca que en esta oportunidad volverán con una nueva escenografía para “tener una mejor propuesta audiovisual teniendo más cámaras para que se vea más bonito y exista un mayor espacio entre nosotros”.

A eso se suma que “este año trabajamos el concepto de tener programa temáticos: La Nueva Ola, el Jappening con Ja, las chicas Morandé”.

Según explicó, esto es porque “queremos llegar a otros grupos etarios que están un poco abandonados en la televisión, y decirles a esas personas: Miren, ¿se acuerdan de ellos? Acá están”.

“Porque toda esta gente que trabajó en la tele hace 20 o 30 años atrás son parte de la vida de muchos personas y estuvieron dentro de tu casa y la gente los siente parte de su vida, entonces tenerlos de vuelta para nosotros es súper importante y que la gente los pueda ver de nuevo y saber qué es de ellos”, agregó.

Pedro Ruminot adelantó que en esta segunda temporada de Socios de la Parrilla “se tocarán temas más profundos, temas que identifican con otras personas. Tuvimos a Martín (Cárcamo) contando su tema con su hijo, son temas que uno se emociona mucho. En esto se diferencia con la temporada pasada. Pero no dejamos de lado el humor y la risa”.

“No depende de mí”

Pedro Ruminot ha sacado a relucir una faceta que él mismo desconocía: la de entrevistador, un rol que le acomoda porque en el caso de Socios de la Parrilla no solamente depende de él.

“Yo normalmente trabajo solo, hago todo solo, tengo que resolver las cosas en el escenario solo yo. Por ejemplo en El Club de la Comedia, trabajaba demasiado, yo dirigía, era el productor ejecutivo, guionista y rostro del programa, tenía demasiados roles y era complicado, terminaba agotado”, recordó.

Pero ahora, Ruminot afirmó que “no tengo esos roles, vengo al programa, aunque obviamente reviso los capítulos y sugiero alguna edición para mejorar el programa”.

“Es bonito el proyecto y me acomoda mucho el desarrollo, desde el origen y cómo ha ido avanzando”, agregó.

De igual forma, Pedro Ruminot reconoció que “la verdad que nunca pensé estar en esto ni desarrollarme en este espacio, y lo voy a aprovechar hasta que dure".

El factor diferenciador

Socios de la Parrilla es un programa de conversación y entrevistas que se suma a otros proyectos similares que existen actualmente en televisión como De Tú a Tú, Podemos Hablar, Pero Con Respeto, entre otros.

Para Pedro Ruminot, el espacio de Canal 13 tiene un factor diferenciador. “Socios propone una conversación auténticamente relajada y original, en el sentido que no hay maquetas y (a los invitados) se les olvida que están en un programa de televisión”, indicó.

“La gente come de verdad. Se olvidan y se relajan demasiado, al punto que dicen oh que lo pasé bien. Acá no va a haber una pregunta polémica, la idea no es hacer una pregunta polémica o incomodarlos. Si algún invitado no quiere hablar sobre un tema, no lo vamos a incomodar con algo que no quiera hablar. La idea es que los invitados estén cómodos”, expresó.

En esa misma línea, continuó, “es tener una conversación súper bonita, más profunda y esta temporada está muy emotiva. Yo he llorado en 4 ó 5 capítulos, algo que nunca me había pasado en la tele”.

Su relación con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

La marca Socios nació durante la pandemia en una serie de lives en Instagram que Pedro Ruminot realizó junto a Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, además de Stefan Kramer.

La relación entre los cuatro, principalmente entre los conductores de Socios de la Parrilla, se ha ido afiatando con el paso del tiempo.

Algo que queda demostrado a la hora de trabajar en el programa de conversación, sobre todo a la hora de trabajar en pautas. De hecho, el comediante aseguró que todavía se pregunta cómo logran ponerse serios entre tanta risa.

“A veces estamos muertos de la risa y tomo aire y me hago el loco. Nuestra productora nos reta y nos dice esto se parece al colegio, están todo el rato riéndose y haciendo chistes”, contó.

Aún así, destacó que “hay una metodología, pero ha resultado muy bien esta fórmula de relajo para que el invitado se sienta cómodo”.

“No sé cómo pasamos de la risa a la emoción, no lo entiendo, pero siento que Pancho sabe llevar muy bien esas situaciones, esos quiebres, es una gran capacidad la que tiene para lograr eso”, cerró.