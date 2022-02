Peleas, muerte y un futuro incierto: así fue el final de la segunda temporada de Euphoria

Euphoria, protagonizada por Zendaya, fue uno de los temas más comentados en redes sociales durante la noche del domingo.

28 de Febrero 2022

La noche de este domingo se emitió el octavo y último capítulo de la segunda temporada de Euphoria, serie protagonizada por Zendaya. Por lo mismo, si no lo has visto, te recomendamos no seguir leyendo esta nota porque contiene spoilers.

El episodio retomó la obra de Lexi (Maude Apatow) donde Cassie (Sydney Sweeney) irrumpió para encararla luego de que Nate (Jacob Elordi) terminara con ella, luego de que hicieran alusión a él en un explícito baile al ritmo de “Holdin Out for a Hero” de Bonnie Tyler.

Este fue el momento elegido por Maddy (Alexa Demie) para confrontarla agresivamente por haberse enamorado de su ex pareja.

Mientras eso ocurría, uno de los hechos más importantes del final de Euphoria transcurrió en la casa de Fezco (Angus Cloud), quien gracias a Faye (Chloe Cherry) logró darse cuenta que Custer (Tyler Chase) lo había delatado ante la policía por la muerte de Mouse (Meeko Gattuso).

Lo que nadie esperó es que Ash (Javon Walton) le enterraría un cuchillo en el cuello a Custer, matándolo, desencadenando una serie de eventos que terminaron con la irrupción de la policía en la casa, llevándose detenidos a la joven.

Pero pese a que Fezco intentó armar todo para culparse por el homicidio, su pequeño hermano tenía otros planes: tomar una serie de armas y encerrarse en el baño para protagonizar un tiroteo que terminaría con el menor asesinado y con su hermano mayor detenido.

Tras la humillación sufrida en la obra, Nate tomó la decisión de confrontar a su padre, Cal (Eric Dane), por los traumas que arrastra desde pequeño tras descubrir que se acostaba con hombres y menores de edad. Pero lejos de hacer justicia con sus propias manos, decidió denunciarlo ante las autoridades para que pagara con cárcel.

Por su parte, Rue (Zendaya) logró darse cuenta, gracias a la obra de Lexi, lo que había sido su vida hasta ese momento. Jules (Hunter Schafer) llegó a su lado para decirle lo mucho que la amaba y la extrañaba tras el quiebre ocurrido en la intervención.

La protagonista solo le respondió con un beso en la frente y se retiró. Según contó, se mantuvo sobria el resto del año escolar, pero queda en completo hermetismo qué pasará con su futuro. Para ello, habrá que esperar hasta 2024 para la tercera temporada en HBO y HBO Max, y así conocer qué pasará con estos personajes.

Al igual que en la primera temporada, el final de Euphoria también incluyó una canción interpretada por Zendaya y Labrinth, compositor de la banda sonora de la serie. “I'm Tired” se lanzó horas después del desenlace en las distintas plataformas digitales.