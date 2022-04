"Pensaba que estaba loco": Nicolás Poblete habló sobre el abuso que sufrió en su infancia

El actor explicó por qué recurrió a la película para entregar su testimonio. INSTAGRAM/ARCHIVO

17 de Abril 2022

El actor Nicolás Poblete entregó detalles sobre la grave denuncia que realizó en la película Mensajes Privados de Matías Bize, en donde afirmó que fue víctima de abusos durante su infancia por parte de su tío político, el psiquiatra Alfredo Pemjean.

En una entrevista a The Clinic, el intérprete explicó por que decidió entregar su testimonio a través de la película, señalando que “a lo largo de los últimos siete años, he estudiado muchísimo sobre la sintomatología que viven las personas que sufren abusos a temprana edad y he entendido a través de la literatura de los estudios de la psicología cuáles son los procesos que cada persona vive en particular. El cerebro bloquea traumas y estos se evidencian cuando el individuo logra tener a su alrededor un ambiente amable capaz de contener tan traumática verdad”.

“Es por eso que los tiempos para hablar no están determinados y dependen de la biografía y desarrollo de vida de cada persona en particular. Supongo, por eso mismo, que es una de las razones por las cuales la ley chilena se modificó y estos crímenes ya no prescriben… Decido inscribir mi relato en el cine, no teniendo en cuenta la difusión del relato, sino la calidad del producto artístico en el cual el relato se inscribe y con Matías Bize como director, porque admiro su profundidad humana y su profesionalismo manifestado a lo largo de su importante trayectoria como creador fílmico”, expresó.

Por las huellas dejadas por el abuso, Poblete dijo que “yo pensaba que estaba loco, al igual que como pensaba mi hermana. Parte del daño es confundir sintomatologías de abuso con sintomatologías atribuibles a enfermedades psiquiátricas que NO tenemos. Todo esto se relata en el filme”.

“Agradezco la suerte de estar en medio de este bello equipo y quiero resaltar el hecho de que la película no se trata sólo de la historia que yo interpreto, sino también de las otras siete historias biográficas que Matías de manera muy sensible y brillante logró componer junto a nuestro montajista Rodrigo Saquel, quien también fue premiado con la Biznaga de Plata por Mejor Montaje en el Festival de Cine de Málaga, el certamen español más importante del cine independiente”, agregó.

La acusación de Poblete fue rechazada por Pemjean, quien le pidió hacer la denuncia de forma oficial para que se realice una investigación.