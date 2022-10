Pepi Velasco recordó los últimos días de su papá: "Me pidió que lo matara"

"Yo prendía velas blancas y pedía que mi papá se fuera, y no se iba", recordó Pepi Velasco. INSTAGRAM.

07 de octubre 2022

La actriz Josefina "Pepi" Velasco reveló un fuerte capítulo de su vida personal que la marcó profundamente, durante su participación la noche del jueves en un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, en Canal 13.

Al programa estuvieron también invitadas otras dos de las ocho panelistas de Juego Textual, el estelar que debutará el próximo lunes en las pantallas de esa estación televisiva: Chiqui Aguayo y Yazmín Vásquez.

Pero fue sin duda el relato de Pepi lo que concitó más atención en el programa que conducen Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Con mucha emoción, pero también con mucha tranquilidad, la actriz reveló las duras circunstancias en las que su papá la puso en una posición en la que nadie quisiera estar.

"Me pidió que lo matara", contó con la voz quebrada la panelista de Juego Textual.

Pepi Velasco se tomó un instante para explicar que según su experiencia "el Parkinson es una enfermedad terrible, porque es degenerativa, progresiva. Te deteriora en todos los aspectos, cognitivo, físico, emocional".

Contó que su padre "era deportista, simpático, alegre, dueño de las fiestas, el rey del mundo. Era amigo de sus amigos, amigos de sus enemigos, era súper choro, chorísimo, con un sentido del humor increíble".

Pero debido a la enfermedad y con el paso del tiempo "se deterioró tanto, que me acuerdo que cuando lo fui a ver estaba hecho pebre, porque ya vivía en una casa de reposo, porque necesitaba atención especial. Tenía sonda, pañales y muchas cosas. Él me pidió que lo matara. Me dijo 'agarra ese cojín y, por favor, ahógame'", reveló a sus atentos interlocutores.

Un alivio

La actriz admitió que era tan terrible como avanzaba la enfermedad en su padre, que "yo prendía velas blancas y pedía que mi papá se fuera, y no se iba".

"De su cabeza estaba súper bien, súper lúcido, y mi papá no se iba, pero estaba muy deteriorado", rememoró.

Pepi Velasco reconoció también que "cuando se murió, fue como un alivio. Ustedes no saben la alegría de la muerte de mi papá".

"Es heavy, es súper fuerte. Ahora celebro la vida, porque siento que cuando te llega un momento de enfermedades fuertes, hasta ahí llega la vida. Cuando no puedes disfrutar el día a día, cuando no puedes compartir con amigos, cuando no puedes celebrar la vida, creo que se acabó", aseguró sobre el tema.

"A mi papá se le acabó la vida antes de que se muriera. Entonces, cuando mi papá se murió, nosotros celebramos. Cerramos un restorán. Fueron los más amigos y familiares, e hicimos un gran almuerzo. Nos curamos, tomamos, cantamos, contamos anécdotas de mi viejo, y eso fue", le contó a los anfitriones y las invitadas de Socios de la Parrilla.

"Es doloroso, pero uno tiene que aferrarse a la buena vida. Por eso yo soy una mina que me aferro a los buenos momentos", aseguró al cerrar el tema.