"Perdí la cordura": Camila Hirane y cómo fue trabajar con su ex Matías Oviedo

07 de junio 2022

Camila Hirane conversó con el podcast Con La Ayuda de mis Amikas, donde se refirió por primera vez a cómo fue trabajar con su ex pareja, Matías Oviedo, en Verdades Ocultas.

Fue en 2016 cuando los actores oficializaron su relación, luego de que trabajaran juntos en la teleserie Esa No Soy Yo de TVN. Pero en junio de 2020, durante una entrevista en el programa online El Aperitivo de Revista Velvet, la misma Hirane confirmó el quiebre, el que se había concretado “hace un tiempo”.

Pese a eso, ambos continuaron trabajando juntos por poco más de un año en la última etapa de la teleserie de Mega que se apronta a finalizar en pantalla, mientras que sus grabaciones culminaron hace unas semanas.

En la historia, Camila Hirane y Matías Oviedo interpretaron, primero, a Rocío y Tomás, respectivamente; para posteriormente dar vida a Martina y Cristóbal. Por lo mismo, continuaron siendo pareja en la ficción.

En el podcast, la actriz reconoció que en medio de las grabaciones tuvieron varias crisis, terminando en más de una oportunidad. “Fui varias veces su ex”, aseguró.

“Al principio creí que me la iba a poder y con el tiempo se hace más pesado. Emocionalmente es agotador, porque no te separaras físicamente: estás ahí, con su olor, dándole besos…”, comentó.

Hirane recalcó en que todo esto “fue difícil”, pero a pesar de todo “somos súper compañeros igual” y que “a pesar de todo, pasaron miles de cosas y obviamente fue duro para los dos, siento que somos buenos compañeros y que podría trabajar con él otra vez. La pega está primero”.

“Yo me la sufrí, chicas. Perdí la cordura, o sea… en ese estrés y cansancio que tenía, no ayudaba mucho a estar ahí con el ex pololo. Mis vacaciones ayudaron mucho, ahí nos separamos tres meses, fue bueno”, cerró.