Periodista Manu González deja en el suelo a Neme: "No es un buen compañero"

Manu González y José Antonio Neme trabajaron juntos alrededor de años en Mucho Gusto. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 02 de Marzo 2022 · 16:27 hs

Hace unos días en Zona de Estrellas, el periodista Manu González no tuvo buenas palabras para referirse a su colega José Antonio Neme.

“No es un buen compañero”, dijo de entrada el comunicador oriundo de España, quien recordó cuando el ahora conductor de Mucho Gusto fue despedido de Mega hace unos años. En ese entonces, “no tuvo buenas palabras ni para sus jefecitos”, recordó.

Manu González y José Antonio Neme trabajaron juntos en Mucho Gusto anteriormente, por lo que el panelista del programa de Zona Latina se refirió precisamente a ese periodo.

“Yo trabajé con José Antonio Neme dos años. Como periodista no puedo negar que hace un buen trabajo, pero como persona no es un buen compañero”, insistió. Esto porque “a nosotros no nos daba ni los buenos días. Tiene un análisis de la vida muy particular”.

De hecho, recordó que en las reuniones de pauta, “él entraba, se le ocurría tal cosa porque le parecía necesaria para contar y él la contaba sin ningún problema”.

De hecho, el mismo Manu González encaró una vez a José Antonio Neme. “Oye, José Antonio, ¿tienes algún problema conmigo?”, le preguntó, recibiendo como respuesta un “no, yo estoy en otra”.

“Yo estoy acostumbrado a que me den los buenos días por lo menos, o a mirar a la gente cuando la interpelo en un tema”, remató.