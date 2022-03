Periodista de Aquí Somos Todos denuncia extorsión con videos íntimos

"Pensé que era mentira, que era broma, hasta que le llegó el material a mi mamá, por WhatsApp, dos videos míos", puntualizó el rostro de TV. INSTAGRAM

Por: Cristián Meza 28 de Marzo 2022 · 18:17 hs

Matías Vera, periodista de Aquí Somos Todos de Canal 13 se valió de las redes sociales para acusar que está siendo víctima de una extorsión y amenazas de divulgación de contenido íntimo.

El profesional explicó a través de un video que le robaron su teléfono celular, el cual contenía una serie de videos donde aparece él teniendo relaciones sexuales.

"Me están extorsionando. Hace un tiempo fui víctima del robo de mi teléfono, el que bloqueé, pero por alguna razón, estas personas consiguieron desbloquearlo y acceder a toda la información contenida en ese dispositivo, que por cierto, es muy delicada", relató Matías Vera.

El periodista de Canal 13 dejó en claro que "no se trata de contenido erótico, no se trata de fotos sexonas, se trata derechamente de material sexual, mío. Fotos y videos en los que claramente me veo yo teniendo relaciones sexuales".

Matía Vera explicó que los extorsionadores le solicitaron 300 mil pesos para borrar dichos registros, en caso contrario se los enviarían a todos sus contactos.

"Pensé que era mentira, que era broma, hasta que le llegó el material a mi mamá, por WhatsApp, dos videos míos", puntualizó el rostro de TV.

El notero de Aquí Somos Todos sostuvo que “hago este video porque eventualmente este contenido va a empezar a circular a través de las redes sociales y me da mucha vergüenza, me duele un poquito. Siento que es injusto, porque creo que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y con mi teléfono”.

"Van a ver en redes sociales pronto imágenes mías teniendo sexo. Y lo digo con todas sus letras porque es eso. Quiero que sepan que me avergüenza, no me gusta, pero no tengo poder de decisión al respecto, porque ya alguien decidió hacerme daño... Que no pase más", cerró Matías Vera en su declaración.