Periodista mexicano asegura que Cristián de la Fuente intentó sobrepasarse con una conocida actriz

Por: Juan Pablo Ernst 28 de septiembre 2022 · 16:48 hs

"Lo de Cristián de la Fuente, en particular, no me sorprende". Con esa contundente frase comenzó su conversación con el panel de Me Late el periodista mexicano Luis Borrego, reconocido por su amplia experiencia cubriendo temas de espectáculos en su país.

El profesional de la prensa sostuvo en la ocasión que el video en que el actor chileno le es infiel a su esposa, Angélica Castro, tiene "por lo menos una semana".

En el diálogo con los panelistas del programa de TV+, Borrego aseguró que la de ahora no es la primera vez en que De la Fuente se vería comprometido en una infidelidad a su mujer.

El periodista aseguró que el actor radicado en Miami "tiene un equipo de comunicaciones muy bueno, que se encarga de apagar los incendios antes de que empiecen", lo que explica que dichas situaciones no hayan salido a la luz pública.

Entonces Luis Borrego dio a conocer una de esas desconocidas historias y que involucra a una conocida actriz mexicana.

El relato del periodista

"El año pasado yo hice una entrevista con una persona, una actriz muy reconocida", partió contando el profesional.

Como contexto, contó que la actriz había trabajado en dos oportunidades con Cristián de la Fuente.

"En la primera ocasión, sí hubo un acercamiento un poco más llevado de la ficción a la realidad", afirmó Borrego.

En la segunda oportunidad, en cambio, la actriz "se opuso, porque cuando salieron las primeras imágenes, ella quedaba como la tercera en discordia".

"Ella obedecía al coqueteo de él y, en su momento, ella sí vivió una historia de amor, ella sí se enamoró", aseguró el periodista mexicano.

Y, para reforzar sus dichos, sostuvo que "el año pasado ella me confirmó que sí tuvo ese enamoramiento".

También el año pasado, "cuando ella me dice que volvió a interactuar en esta producción, él superó con ella . Pero ella puso los puntos claros con la producción", con la contribución de Luis Borrego.