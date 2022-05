Periodistas argentinos critican a Gonzalo Valenzuela por entrevista: "No tiene onda"

La entrevista que concedió Gonzalo Valenzuela fue para promocionar su obra Closer. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 09 de mayo 2022 · 15:31 hs

Gonzalo Valenzuela se convirtió en blanco de críticas en la televisión argentina luego de una particular entrevista que concedió a un programa a raíz del estreno de la obra Closer, la que protagoniza.

Fue en Todas Las Tardes del canal El Nueve donde el actor junto a su colega, Sofía Gala, conversarían sobre la producción teatral. Sin embargo, la actitud de ambos quedó al debe para los panelistas del espacio.

Los protagonistas de Closer recurrieron a respuestas con ironía, cuestionaron las preguntas que recibieron. De hecho, mientras la misma Gala aseguraba que eran “súper antiguas”, Valenzuela solo se limitaba a reírse, entregando poco y nada de declaraciones.

“La verdad me puse un poco tensa. Qué quieres que te diga, a veces es fácil y a veces es muy difícil”, declaró la animadora de Todas Las Tardes una vez que finalizaron el despacho.

Las reacciones a la actitud de Gonzalo Valenzuela

Pero el hecho no quedó ahí y fue abordado por otros programas de la televisión argentina. El panelista del programa Bendita, Beto Casella, no tuvo filtro alguno a la hora de hablar de Gonzalo Valenzuela.

“Me parece que Maju (panelista de Todas las Tardes), a quien conocemos bien, se puso un poquitito tensa por el tono de la nota. La verdad es que no había sintonía y probablemente, Sofía ni el chileno este tenían ganas de dar una nota”, comenzó diciendo.

Agregó que “por ahí les podían haber dicho no tenemos ganas y listo. Y este chileno no tiene onda. Que no se haga el divertido porque cuando no da, no da. No venís con eso. Viniste sin ese chip”.

Por su parte, Tamara Petinatto, también panelista de Bendita, defendió a Sofía Gala, su amiga, asegurando que no le guista dar entrevistas.

Una tercera panelista del espacio, Edith Hermida, se cuadró con Casella asegurando que la actitud de los dos actores rozó la mala educación.