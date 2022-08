Perla Ilich critica a la autoridad tras sufrir dos intentos de robo: "Solo prometen, sin hacer nada"

"¿Qué manera de vivir es esta?", preguntó Perla Ilich. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de agosto 2022 · 18:18 hs

Su profunda molestia por la inseguridad que se vive en el país, y que en su caso se vio reflejada en los dos intentos de robo que sufrió en apenas tres días, dio a conocer la gitana Perla Ilich.

La mujer, que se hizo famosa a los 17 años cuando se grabó un docu reality con su nombre, empleó las historias de su cuenta de Instagram para dar a conocer la doble salvada que vivió, una de ella incluso con su hija acompañándola.

De acuerdo al posteo que compartió Perla Ilich, en la primera ocasión intentaron robarle el vehículo, mientras que en la segunda quisieron llevarse su teléfono celular.

"Esto es el colmo. Ya no hay límites en Santiago", comienza el texto compartido por la ex El Discípulo del Chef.

"Hace tres días quisieron robarme la camioneta afuera del terminal pesquero. Y no solo eso. No sé si había otra intención, porque el delincuente me insultaba con insultos de otro país, queriendo entrar a la camioneta", relató la gitana.

Y de inmediato aclaró que "Dios y el rápido actuar de las personas que estaban en el taco hicieron que no concretaran su robo".

La segunda vez

Pero apenas tres días después otra vez se vio cara a cara frente a la delincuencia.

"Hoy nuevamente en moto quisieron robarme el celular sin tenerlo en la mano", escribió Perla Ilich en su cuenta de Instagram.

"¿Hasta cuándo? ¿Qué manera de vivir es esta?", preguntó la gitana en su posteo.

Recalcó a la vez que "el susto que pasó mi hija no se lo doy a nadie".

Y al final, Perla Ilich cuestionó la labor de las autoridades que están a cargo de velar por la seguridad en el país.

"¿Qué clase de medidas han tomado? Ninguna, nada. Solo prometen, sin hacer nada”, cerró.