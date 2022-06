"Pero si usted fue ministra...": el tenso cruce de Neme con Karla Rubilar en Mucho Gusto

José Antonio Neme emplazó a Karla Rubilar por la gestión del gobierno anterior en materia de seguridad. AGENCIA UNO-ARCHIVO/MEGA.

Por: Rodrigo León 22 de junio 2022 · 13:42 hs

Un tenso cruce fue el que protagonizaron José Antonio Neme y la ex ministra Karla Rubilar, en la edición de este miércoles de Mucho Gusto, donde debatían entorno a la seguridad pública del país, a raíz de los distintos hechos de violencia que se han registrado en los últimos días.

Todo comenzó cuando el periodista aseguró que “el Gobierno de Piñera fue nefasto en materia de seguridad. Perdón que se lo diga de esta manera, pero es lo que la gente piensa en la casa”.

Esto provocó la reacción de la actual panelista del matinal de Mega, quien planteó que “en algún momento, y a mí me gustaría saber cuándo, en qué nivel de meses vamos a poder decir que este Gobierno es el que se tiene que hacer cargo y no traspasar para atrás”.

Ante las palabras de Karla Rubilar, José Antonio Neme insistió en que “recibió un país que estaba absolutamente descompuesto en materia de seguridad”. La ex ministra argumentó con que “un país donde hubo un estallido social, donde hubo violencia, donde la gente nos decía que no podíamos ejercer el monopolio del uso de la fuerza de Carabineros y de la PDI sin ser cuestionados muy duramente”.

“No de Twitter, fueron en los medios de comunicación, fueron representantes políticos, fueron muchas personas y eso generó un daño muy relevante del uso del monopolio de la fuerza legítima que debe estar en Carabineros y la PDI”, agregó.

“Un país más inseguro”

Sin embargo, esto no calmó al periodista quien advirtió que “con todo el cariño que le tengo", agregó que “recibieron un país y en cuatro años entregaron un país más inseguro. No estoy justificando con esto la inoperancia y la poca efectividad del Gobierno de Boric, no es mi ánimo”.

Rubilar, por su parte, acotó que “tampoco vengo aquí al Mucho Gusto a hacerme cargo de todo lo que pasó en cuatro años”, mientras que Neme le recordó que “pero si usted fue ministra de Estado, ¿cómo no lo va a hacer".

“Por supuesto, pero no puedo estar en el Mucho Gusto, cuando vamos a evaluar a este gobierno y a lo que puede hacer para adelante, hablando siempre del pasado”, acotó la panelista del programa.

Ahí, José Antonio Neme le planteó a Karla Rubilar “cuál es el punto de partida del Gobierno de Boric”, a lo que ella respondió que “es que no obtuvimos un gobierno en el cual quisimos avanzar en un montón de leyes y no tuvimos el apoyo político”.

El periodista, en tanto, le preguntó: “¿No habían herramientas administrativas que no pasaran por el poder legislativo para poder reducir la presencia y penetración del crimen organizado en Chile en los últimos cuatro años antes de que llegara el presidente Boric a La Moneda?”.

“Es cierto que va a llegar un momento, y me gustaría saber cuándo, en este panel se va a hablar de la responsabilidad de este gobierno en materia de seguridad. Si a mí me dicen que es seis meses más, perfecto, yo me preparo para que en seis meses podamos hablar de cuándo se va a hacer responsable este gobierno en materia de seguridad”, respondió Rubilar.