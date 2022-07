"Pinochet era más democrático": Óscar Andrade respondió a los tuits que le dedicó Claudio Narea

"Por lo menos Pinochet tenía lista negra pública", aseguró Andrade. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de julio 2022

El programa Sin Filtros, que conduce Sergio Feito en el Canal Vive, fue el lugar elegido por Óscar Andrade para responder a las críticas que le hizo Claudio Narea a través de Twitter, luego de que el cantante afirmara que votará Rechazo en Plebiscito de salida fijado para el próximo 4 de septiembre.

Tras la revelación, el exguitarrista de Los Prisioneros aseguró que el cantante "no era un artista comprometido con la lucha contra la dictadura" y pidió que "no lo vendan como de izquierda, porque no lo era".

"Celébrenlo como uno del Rechazo nomás, a secas”, posteó Narea en su cuenta de Twitter el pasado 24 de junio.

Y, como era de esperar, el tema resurgió en la última aparición de Óscar Andrade en el programa de debate, cuando una de las panelistas comenzó a leer algunas respuestas de tuiteros a lo posteado por Narea.

"Ellos mismos reconocen que fueron mis teloneros", interrumpió una primera vez Andrade. Y luego de que la panelista leyera un par más que hablaban de "las peleas con la gente del café del cerro, que se autoexilió en Alemania porque no le daban pega", el cantante la interrumpió por segunda vez.

"Pero si así te censura, la mayoría hipócrita", lanzó primero. Y, sin dudar, añadió: "Por lo menos Pinochet tenía lista negra pública, era mucho más honesto".

"Y te digo algo, Pinochet era mucho más democrático que ustedes", dijo mirando a la mujer que había leído los tuits. Y mientras Sergio Feito llamaba a la calma con las manos y una sonrisa, Óscar Andrade argumentó que "por lo menos en el Festival de Viña y la televisión actuaban Santiago del Nuevo Extremo, Gervasio, Florcita Motuda, yo, Ubiergo, Tati Penna".

"Y hoy día a ver si me llaman al Festival de Viña. Fui el más popular del Festival de Viña", cerró su intervención el cantante.

Pese a los dichos de Andrade en cuanto a ser objeto de una censura, luego uno de los asistentes aseguró que lo único que ocurrió fue que había perdido vigencia.

