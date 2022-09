Polimá Westcoast compartió con sus fans registros junto a Dua Lipa en México

Polimá Westcoast conoció a Dua Lipa en México. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 22 de septiembre 2022 · 17:03 hs

Un par de registros de lo que fue su encuentro con la cantante Dua Lipa, compartió a través de las redes sociales el artista urbano chileno Polimá Westcoast.

El cantante nacional de origen angoleño y la artista británica se conocieron en México, ocasión en que la europea dijo que reconoció al intérprete, junto a Pailita, del popular tema Ultra Solo.

Polimá Westcoast empleó las historias de su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos instantes de los momentos que vivió junto a Dua Lipa.

En uno de los registros se observa cómo la cantante británica reconoce al artista urbano chileno.

Y es que hay que recordar que hace unos meses la cantante británica generó gran expectación en el medio musical urbano de Chile, luego de que escribiera en sus redes sociales Ultra Solo, es decir, el nombre de la canción que interpretan Polimá Westcoast y Pailita.

De acuerdo a lo que se supo al respecto, Dua Lipa decidió escribir el título del tema después de una salida a carretear junto al amigo de Polimá Westcoast, el artista español y actor de Élite, Aron Piper.

Ultra feliz

Y fue el mismo hispano quien presentó a Dua Lipa y Polimá Westcoast en México, algo que el chileno se encargó de registrar en video.

"Aquí usted puede verme ultra feeeeeli", detalló el artista urbano.

"Ultra Solo, how are you? nice to meet you (¿Cómo estás? gusto en conocerte)", le dijo por su parte la artista británica.

Dua Lipa además abrazó con afecto al cantante del género urbano.

Pero por si fuera poco, además la artista europea le presentó a su padre al cantante chileno.

Por último, Dua Lipa le contó a Polimá Westcoast que grabó un hit con JBalvin.

Cabe recordar que hace un par de meses otra chilena compartió también con la artista británica.

Fue Kel Calderón quien conoció a la diva y la describió como "buen onda, cercana y ondera".