Pollo Valdivia vovió a las redes sociales tras el diagóstico de cáncer de Claudia Conserva

07 de julio 2022

Con un par de posteos enfocados en el complicado momento que pasan como familia, el conductor de televisión Juan Carlos "Pollo" Valdivia, regresó a las redes sociales tras el diagnóstico de cáncer de mama que recibió su esposa, Claudia Conserva.

Mediante su cuenta de Instagram, el conductor del Toc Show quiso compartir con sus seguidores y quienes están preocupados por la salud de su señora, unas reflexiones que estimó pertinentes para la ocasión.

El primero corresponde a una cita del psicoanalista y filósofo alemán Erich Fromm, y aborda el amor, la solidaridad y la felicidad.

El segundo texto, en tanto, pertenece al escritor japonés Haruki Murakami:

"Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta", escribió el nipón.

Al igual que Claudia Conserva, el Pollo Valdivia decidió suspender sus actividades laborales para acompañar a su esposa en todo el proceso.

Francesca

Mientras la ex Miss 17 está enfocada en su salud, su hermana Francesca reconoció que "desde que la Claudia se enfermó, me pasa lo contrario", al hablar de lo poco tolerante que era con las críticas.

Y para ratificar los dicho, aseguró que ahora "recibo súper bien cualquier consejo, porque me siento muy querida y lo hacen desde el amor".

Además, aseguró que "me puse más humilde, tengo otra disposición para la crítica", y recalcó que "trato mucho de escuchar al resto, de no enojarme, pero cuando la Claudia regrese, voy a volver a ser la misma insoportable de siempre, así que no se acostumbren".