Pololeo al interior del Mucho Gusto descolocó a Neme: "Soy el último en enterarme"

Villegas reveló que el jueves cumplió 10 meses de pololeo con su compañera de trabajo en el Mucho Gusto, Valeska Wartemberg. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 17 de junio 2022 · 11:42 hs

Es un clisé decir que en los programas de televisión que llevan años al aire se va formando una verdadera familia al interior del equipo de trabajo, y en algunas ocasiones eso tiene mucho de verdad.

Sin embargo, en otras oportunidades ocurre que algo importante pasa totalmente inadvertido frente a las narices mismos de los integrantes del espacio.

Y una mezcla de ambas situaciones fue justamente lo que ocurrió en el matinal Mucho Gusto, de Mega, donde José Antonio Neme se enteró recién de la relación que mantienen desde hace 10 meses dos de los integrantes del equipo.

Todo ocurrió este viernes, cuando el periodista Danilo Villegas se encontraba realizando un despacho en que mostraba cómo se preparan los "huevos ponchados".

Ante la atenta mirada de los panelistas en el estudio, Villegas realizó un comentario que para varios pasó inadvertido, pero que despertó altiro la curiosidad del conductor del Mucho Gusto, José Antonio Neme.

"Estoy pololeando"

"Yo estoy pololeando, me está mirando desde el switch en este momento. Y ella es la que cocina normalmente. Ahora la voy a sorprender", dijo el reportero como que no quiere la cosa.

Pero lejos de pasar pasar sin pena ni gloria, esta frase sorprendió a Neme: "¿Con quién estás pololeando?", preguntó, y de inmediato reclamó que "soy el último en enterarme".

En ese instante su compañera en la conducción, Karla Constant, le contó que la polola de Danilo Villegas es Valeska Wartemberg, otras de las periodistas del programa matinal de Mega.

"No sabía, me desayuné. Danilo, quedé de una pieza. A mí me interesa la integridad de la Vale, y necesito que la quieran mucho, y la respeten", manifestó José Antonio Neme, aún sorprendido por haberse enterado recién.

"Agradezco este momento. Justo ayer con la Vale cumplimos 10 meses juntos”, confidenció el reportero, mientras que Paulina de Allende-Salazar reveló que la pareja del matinal se trataba de "chinitos".