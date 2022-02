"Por primera vez en la vida me siento feliz": Viñuela habla de su salida de la TV

Viñuela se declaró feliz de no estar en la TV por el rumbo que tomó tras el estallido social y la pandemia. CANAL 13

Por: Rodrigo León 04 de Febrero 2022 · 09:44 hs

José Miguel Viñuela reapareció en televisión tras su salida de Mega, siendo el nuevo invitado en el programa Socios de la Parrilla.

En esta oportunidad, el animador se refirió a lo que significó su salida de la pantalla chica, donde reconoció que ha tenido una transición “dura” tras lo ocurrido con el estallido social y la pandemia.

“Toda mi vida, mi leitmotiv en la tele, fue alegrar, tratar de hacer reír, pasarlo bien… Y en algún minuto dije: ¿Soy yo o a lo mejor estoy mal? ¿Todo lo que he hecho para atrás está mal? ¿Quizás hicimos una televisión súper distinta a la que hay ahora? Y de repente dije no, pongamos los pies en la tierra”, sostuvo.

Para el periodista, todo lo que buscaba proyectar como “el querer alegrar gente, el querer dibujar sonrisas”, ya no tiene cabida porque “primero con el estallido y después con la pandemia, todo se ennegreció, se puso negativo y las ideas se acabaron”.

Por lo mismo, Viñuela reconoció en Socios de la Parrilla que está “feliz de estar afuera” porque “por primera vez en la vida me siento feliz de no estar en la televisión de hoy… Me siento muy contento, y soy feliz en todo, en mi familia, en mi esencia y en mis tiempos”.