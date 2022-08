¿Por qué el fútbol es el deporte por el que siempre se apuesta?

El sentimiento de pertenencia y el apoyo que implica a la hora de ver partidos de fútbol también se refleja en las apuestas deportivas. RAWPIXEL.COM/FREEPIK

Por: Equipo El Dínamo 31 de agosto 2022 · 17:29 hs

Cuando analizamos las diferentes casas de apuestas deportivas y los deportes a los cuales se realizan una mayor cuantía de apuestas, sin duda el ganador es el fútbol. Esto ha llevado a las diferentes casas de apuestas a ofrecer una amplia gama de mercados y una extensa cobertura de este deporte. A la hora de realizar apuestas deportivas en fútbol no vas a tener problemas para encontrar ni las ligas menos conocidas a nivel mundial ni tampoco para realizar apuestas originales, como las que se realizan a saques de esquina o a faltas cometidas.

Esta oferta incrementada y relacionada con el fútbol no es casual, sino que tiene una motivación clara, que vamos a analizar a lo largo de este artículo. Son muchos los motivos por los que el fútbol es el deporte más famoso a la hora de realizar apuestas y muchos de ellos tienen que ver con el hecho de que el fútbol también es el deporte más famoso del mundo.

1. Es el deporte más conocido del mundo

El fútbol es actualmente el deporte más conocido en todo el mundo, contando con cerca de 265 millones de jugadores, según reconoce una encuesta efectuada por FIFA en el año 2013. No existen datos posteriores, pero seguramente las cifras sean similares e incluso mayores respecto de la cantidad de futbolistas o personas que practican este deporte con frecuencia. Estamos hablando de unas cifras que rondan cerca del 5% de la población mundial, lo que nos da una idea de cuán extendido está el fútbol como deporte.

Este hecho también está presente en la cantidad de países que integran la FIFA, organización responsable de las principales competiciones de fútbol a nivel mundial y que actualmente cuenta con 207 miembros. Considerando que en el mundo hay en torno a unos 200 países, podemos afirmar que prácticamente todos ellos forman parte de este organismo, a los que se suman también algunos pequeños estados no reconocidos como países, pero que si forman parte de la Asociación. No hay ningún deporte en el mundo que actualmente sea capaz de reunir a una cifra de jugadores tan elevada ni tampoco de países miembros de su federación internacional.

2. El fútbol es un deporte fácil de entender

Si pensamos en el fútbol, el deporte en sí es tan fácil como darle patadas a una pelota hasta introducirla en la portería del rival. Sí es cierto que durante el juego no se pueden cometer faltas sobre los jugadores adversarios, no se puede tocar el balón con las manos salvo que seas el portero y tampoco puede salir el balón de los límites establecidos en el terreno del juego. Sin embargo, en las apenas pocas líneas que hemos mencionado antes hemos resumido todo lo que una persona que nunca ha oído ni ha jugado al fútbol necesitaría saber para empezar a practicarlo.

Si ponemos en consonancia la sencillez del aprendizaje y el entendimiento del fútbol respecto de otros deportes es evidente que este es mucho más accesible a quienes no están iniciados en su práctica. En consecuencia, quienes quieran hacer apuestas en fútbol no tienen que aprenderse un complicado reglamento ni tampoco verse una buena cantidad de partidos para aprender lo básico de las reglas. Algo que resulta fundamental a la hora de hacer apuestas deportivas, puesto que quienes juegan prefieren hacerlo en deportes que entienden. Y sin duda el fútbol es uno de los más fáciles de entender de todos los que encontramos en las diferentes casas de apuestas deportivas del mercado colombiano.

3. Por la emoción que supone

Si le preguntamos a cualquier persona en Colombia cuál es su equipo favorito seguramente que nos responda con algunas de las escuadras de los principales campeonatos nacionales. Esto se traduce en que casi cada colombiano tiene parte de su corazón volcado en un equipo de fútbol, salvo las pocas personas a las que no les gusta este deporte.

Este sentimiento de pertenencia y el apoyo que implica a la hora de ver partidos de fútbol también se refleja en las apuestas deportivas. La posibilidad de ganar un extra de plata al tiempo que apoyamos a nuestro equipo favorito siempre es atractiva, lo que supone un elemento adicional a la hora de disfrutar más del fútbol.

4. Por la amplia oferta de las casas de apuestas

Como último apartado de estas razones por las que el fútbol es el deporte que mayor cantidad de apuestas deportivas reúne, destacamos la amplia oferta que ofrecen los operadores. Cuando vamos a un supermercado a comprar bebidas, encontramos que estas ocupan una estantería enorme, en la que hay gran cantidad de opciones diferentes para elegir. El motivo es que son tantas las personas que consumen este tipo de bebidas que a las superficies comerciales les interesa disponer de una gran oferta para que escojan su favorito.

Con el fútbol pasa algo parecido. Dado que la cantidad de seguidores de este deporte es tan elevada, las casas de apuestas vuelcan la mayor parte de sus mercados en las diferentes ligas de fútbol que se juegan a nivel mundial. Para comprobarlo basta con acceder a tu página de apuestas favoritas y consultar cuáles son las ligas de fútbol en las que puedes apostar. Si no tienes ganas de hacer la prueba, aquí te dejamos algunas de las más habituales:

- Categoría A de Colombia

- La Liga de España

- La Premier League de Inglaterra

- El Calcio de Italia

- La Bundesliga de Alemania

A estos campeonatos se suman eventos como el Mundial, la Copa Libertadores, la Champions League europea y otras competiciones de carácter internacional. Pero si no tienes suficiente, las diferentes casas de apuestas que operan en Colombia también permiten apostar en las ligas de países tan exóticos como Argelia, Georgia o Irán. Casi podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que no hay ninguna liga de fútbol que se dispute que no esté cubierta por las casas de apuestas.

No podríamos cerrar este apartado sin mencionar el fútbol femenino que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una buena alternativa para probar suerte con las apuestas. Sí es cierto que la cantidad de eventos disponibles no es tan elevada como la del fútbol masculino, pero cada vez son más los operadores que añaden las diversas ligas y competiciones femeninas a su oferta, lo que supone una propuesta más completa de cara al usuario.