"¿Por qué este show mediático?": Patricia Maldonado cuestionó cobertura a caso de Nicolás López

17 de mayo 2022

Durante la edición de este lunes de Las Indomables, Patricia Maldonado se refirió a la condena que recibió Nicolás López por los dos casos de abuso sexual consumado por los que fue declarado culpable.

El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar sentenció que el cineasta deberá cumplir cinco años y un día de cárcel efectiva. Sin embargo, su defensa anunció que apelará al fallo porque "lo hemos dicho una y otra vez, el Sr. López no es un violador ni un abusador de mujeres”, señaló la abogada Paula Vial en un comunicado.

Con todo esto, y aclarando que no conoce personalmente a López, Maldonado se refirió al caso en su programa que se emite por YouTube. De entrada indicó que “si lo he visto, no tengo idea quién es”, que “lo conozco por televisión” y que “no tendría por qué conocerlo porque yo no hago cine y él hace cine”.

“¿Por qué me llama la atención? Porque a mí me parece que todos los acosadores y violadores deben ir a la cárcel. Todos. ¿Por qué uno tiene más prensa y otros no?”, cuestionó la ex panelista de Mucho Gusto.

Su comparación con Felipe Berríos

Para argumentar su punto, Patricia Maldonado comparó lo ocurrido con Nicolás López con las recientes denuncias que se han dado a conocer contra el sacerdote jesuita Felipe Berríos.

“Aún es inocente, porque no ha sido declarado culpable el cura (Felipe) Berrios”, partió diciendo la otrora cantante. En caso de que la justicia determine que el religioso es culpable de lo que se le imputa, Maldonado se preguntó: “¿Va a tener la misma suerte que el señor Nicolás López? ¿Va a ser juzgado por cinco años y un día? Si es culpable que quede claro”.

En esa misma línea, la comunicadora continuó preguntándose: “Entonces, a qué voy, ¿por qué este show mediático?”.