"¿Por qué no se muestra de cuerpo entero?": el rumor de China Suárez que circula en la prensa argentina

Hace solo unos días que China Suárez confirmó su romance con el español Armando Mena Navareño.

Por: Rodrigo León 02 de Febrero 2022 · 13:12 hs

China Suárez nuevamente acaparó la atención de la prensa argentina, luego de que surgiera el rumor de que podría estar embarazada.

La información llega luego de que hace solo unos días se confirmara la relación de la actriz trasandina con el español Armando Mena Navareño, luego de que ambos publicaran una imagen juntos.

Según ha trascendido, ambos se conocieron en noviembre del año pasado cuando Suárez viajó al país europeo a grabar una película.

Pero todo indicaría que la relación está avanzando más rápido de lo esperado. O por lo menos así lo planteó la periodista Estefi Benardi, quien presentó una teoría bastante particular sobre la ex pareja de Benjamín Vicuña en el programa Mañanisima.

Y es que ha llamado la atención la ausencia de China Suárez en redes sociales luego de anunciar a su nueva pareja, lo que despertó las dudas. A eso, Benardi aseguró que desde hace un tiempo que no sube una fotografía de cuerpo entero.

“La China Suárez ahora es tendencia y todo el mundo se pregunta por qué no sube nada a las redes sociales. No se muestra de cuerpo entero”, se cuestionó la panelista del programa argentino.

A eso, agregó que “los fans me vienen a preguntar a mí. Y comencé a investigar. Yo noté que hace mucho que no se muestra de cuerpo entero y la foto que subió días atrás no es actual”.

“Esta es la teoría que nos hacemos con la gente. Yo los embarazo los pego a todos. Esto de la China es una teoría, capaz me equivoco. Pero ¿por qué no se muestra de cuerpo entero?”, cerró.