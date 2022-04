Porotito Verde regresa a la TV: será participante de Aquí Se Baila

La Porotito Verde saltó a la fama gracias a su participación en Morandé Con Compañía. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 05 de Abril 2022 · 14:07 hs

A poco más de años de debutar en Morandé Con Compañía con la coreografía de “La Mayonesa”, María José Campos, conocida popularmente como Porotito Verde, regresará a la televisión de la mano de Aquí Se Baila.

La bailarina, quien estudió danza contemporánea, será parte del selecto grupo de participantes de la segunda temporada del estelar de Canal 13.

Campos cuenta que al sumarse al extinto programa de Mega, tuvo que abandonar sus estudios debido a la alta carga laboral que tenía en ese entonces. Aún así, aseguró que “no me arrepiento porque conocí Chile completo”.

La última vez que participó de un programa de televisión fue el 2009 en Fiebre de Baile, donde estuvo acompañada de Christian Ocaranza. “Estos 13 años he estado ligada al baile pero lejos de las clases técnicas, la vida me ha llevado por el camino de la zumba. Ahí lo he pasado bien y estoy muy agradecida, pero es un training totalmente diferente a la danza profesional”, afirmó.

Es por esto que para Porotito Verde, la invitación a ser parte de Aquí Se Baila “es un regalo. Ha sido un maravilloso reencuentro con la danza. Fui la última convocada, lo que me da mucha pena, porque tuve menos tiempo para ensayar. Pero acepté de inmediato”.

Además, reconoció ser fanática de la primera temporada, que llega a su fin este jueves. “Considero que este programa es por lejos el nivel más alto de baile que se ha visto en televisión. Todos los finalistas para mí son ganadores para mí, hoy se están yendo todos por la puerta ancha. Por eso, me siento muy privilegiada de haber sido convocada y tener la oportunidad de habitar este escenario precioso”, comentó.

En Aquí Se Baila, María José Campos estará acompañada de Emilio Rubilar, bailarín maestro de ballroom recomendado a ella por el mismo Ocaranza, y que calificó como “no sólo mi partner de danza, sino que a estas alturas además termina convertido en mi coach sicológico también”.

“Es muy corta la temporada, lo que es una lástima porque va a ser muy difícil adquirir y vivenciar un proceso tan necesario, desde el aprendizaje técnico, el training y el vínculo con tu partner. No me he querido hacer expectativas por la corta duración, sin embargo, voy al frente igual. Estoy tratando de dar todo de mí para subir a este escenario con el respeto que merece”, cerró.