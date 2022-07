"Primera vez que me pasa": Tonka Tomicic habla de su incierto futuro en TV

La última vez que vimos en pantalla a Tonka Tomicic fue en el estelar Starstruck. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 20 de julio 2022 · 12:09 hs

Desde que terminó su participación en el estelar Starstruck como jurado, mucho se ha especulado sobre el futuro de Tonka Tomicic en Canal 13. Aún así, pareciera que a los programas de espectáculo son los más preocupados del tema, puesto que la animadora se lo toma con sigilo.

En una reciente entrevista que concedió al sitio AR13, la ex modelo reconoció que este periodo laboral que está atravesando “no me preocupa” y que “es primera vez que me pasa”.

A pesar de todo, Tomicic sostuvo que “siento que por algo me está pasando y tengo la oportunidad de estudiar, de hacer este otro proyecto, de enfocarme en otras cosas, de estar en otra… De ver las comunicaciones desde otro punto, desde otra mirada”.

“Siento que eso me va a nutrir, para cuando vuelva y espero volver, tener entonces un aporte distinto a lo que yo ya venía haciendo”, agregó, expresando que “ojalá que en la tele vengan cosas, pero también el canal tiene su tiempo y su momento entonces uno tiene que saber esperar esos tiempos”.,

Estudio y proyecto secreto en YouTube

Respecto a los proyectos en los que está trabajando actualmente fuera de la televisión, Tonka Tomicic reveló que se encuentra preparando un programa secreto para YouTube.

“Estoy preparando un proyecto en YouTube que me tiene entretenida y ocupada”, comentó, precisando que “me parece súper interesante aprovechar todo lo que uno ha ganado en cuánto a información, las horas de vuelo, capacidad comunicacional, televisiva, todo lo que uno ha aprendido y ha absorbido en tantos años las puede aplicar”.

“Entonces que rico aplicarlo creativamente con un grupo de trabajo que son tus amigos y compañeros y donde hay talento”, añadió.

A eso se suma que Tonka Tomicic comenzó a estudiar un diplomado, lo que la tiene muy entusiasmada y agradecida. “Tener la oportunidad de volver a estudiar es un privilegio, un regalo, un regalo que me estoy haciendo a mí misma”, aseveró.