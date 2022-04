"Primero se pilla a un mentiroso": Rey del Oro reaccionó a entrevista de Tonka Tomicic

Tonka Tomicic anunció acciones legales contra quienes han mentido sobre ella. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 13 de Abril 2022 · 10:33 hs

Harold Vilches, popularmente conocido como el Rey del Oro, reaccionó a la entrevista que le concedió Tonka Tomicic a Pancho Saavedra la noche del lunes, donde se refirió por primera al denominado caso “Relojes VIP”.

El sujeto, que es investigado por el Ministerio Público, conversó con la periodista Cecilia Gutiérrez, a quien de entrada le envió un mensaje señalando que “primer se pilla a un mentiroso que a un ladrón”.

“Él desmiente a Tonka, dice que está mintiendo. Dice que no gana nada con mentir, con inventar, que tiene el respaldo de las transacciones que hizo con Tonka”, señaló la panelista del programa Zona de Estrellas.

Por lo mismo, continuó Gutiérrez, el Rey del Oro aseguró que “tiene más antecedentes que no hace públicos, tiene un resguardo además de los documentos que había presentado que reafirman lo que él está diciendo”.

La entrevista a El Rey del Oro

Hace unos meses, Harold Vilches, concedió una entrevista a Mucho Gusto, donde entregó detalles de la venta de unas monedas de plata a Tonka Tomicic y Parived, acusándolos de deberles 40 millones de pesos.

"Esto, luego de que hace unos meses, el mismo Vilches asegurara haber realizado transacciones comerciales tanto con la animadora como con Parived, su pareja.

“Me dieron unos cheques, los cuales resultaron estar protestados. Yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado. Me deben aproximadamente 40 millones. Tengo los documentos que acreditan un pago pendiente”, dijo en el matinal de Mega en ese entonces el Rey del Oro.

Incluso aseguró que mientras tuvo la conversación con Marco Antonio Spagui, Tonka Tomicic estaba al lado de ellos, por lo que era consciente de la transacción que estaban realizando.

Acciones legales de Tonka Tomicic

Durante la entrevista del pasado lunes, Tonka Tomicic anunció que iniciará acciones legales contra todas aquellas personas que han entregado información falsa sobre ella en el último tiempo. Eso sí, no especificó nombres.

“No hoy, quizás mañana. Pero sí me voy a dar esa batalla. Sí va a haber un trabajo que hay que hacer, no sé cuánto demore, pero sí hay gente que ha mentido y esos trabajos hay que hacerlos”, aseveró.