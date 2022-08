Priscilla Vargas aclara incierto futuro en Canal 13 ante rumores: "Es gracioso"

Hasta hace unas semanas, Priscilla Vargas conducía Aquí Somos Todos. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 28 de agosto 2022 · 16:42 hs

Priscilla Vargas protagonizó junto a José Luis Repenning una transmisión en vivo a través de Instagram el pasado viernes, donde se refirió a los rumores respecto a un posible reencuentro con su colega, esta vez por las pantallas de Canal 13.

Tras la renuncia del periodista a Mega, después de 16 años, todo apunta a que llegaría al canal privado como parte de la reestructuración que se buscaría realizar para levantar la sintonía del matinal Tu Día, el que hoy pelea el tercer y cuarto lugar de dicho horario.

De esta forma, en Inés Matte Urrejola apostaría por la dupla Vargas-Repenning como un atractivo para los televidentes. De momento, la periodista se encuentra fuera de pantalla tras el fin de Aquí Somos Todos a la espera de las órdenes que reciba del canal, mientras que el ex conductor de noticias de Mega desapareció abruptamente.

Durante el live que realizaron junto a José Luis Repenning, Priscilla Vargas señaló que “quiero decir algo, y que esto no salga de aquí” y que “el privilegio quede entre nosotros, entre las 2.244 personas, de aquí no sale”.

“Mendigando audiencia”

Tras esto, la ex animadora de Aquí Somos Todos se refirió a su futuro en Canal 13. “Tanto que nos tiran flores y que nos tienen cualquier fe, y nosotros todavía no tenemos nada claro en nuestro panorama laboral, yo al menos no tengo nada claro, es gracioso”, aseveró.

Aún así, hizo un llamado a que “si en algún minuto llego a tener algo, por favor, véanos”, lo que desató risas en José Luis Repenning, quien le replicó con un “mendigando audiencia”.

“Tanto ay, sí, me encantan como son, los queremos ver en televisión, ¿y? Nos tienen que ver, ¿o no?”, respondió la comunicadora, a lo que Repenning le señaló que “no puedes ser tan pedigüeña”, pero ella le indicó que “el cariño se concreta”.