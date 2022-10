Priscilla Vargas aclaró su posible rol de jurado en el Festival de Viña del Mar

Priscilla Vargas actualmente es la conductora de Tu Día. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 25 de octubre 2022 · 11:00 hs

Priscilla Carolina Vargas Abuhadba, periodista, se refirió a su posible llegada al jurado del próximo Festival de Viña del Mar.

Con solo algunos meses de distancia de cara a lo que será el regreso del certamen, ya comienzan a delinearse varios detalles entorno al evento.

Una de las grandes incógnitas son los nombres que formarán parte del selecto jurado del festival para las competencias folclórica e internacional.

Son varios los nombres que se han mencionado como el de José Luis Repenning, Tonka Tomicic, Eduardo Fuentes y también el de Priscilla Vargas.

De hecho, la periodista Paula Escobar aseguró en Zona de Estrellas que la conductora de Tu Día será la representante de Canal 13 en este grupo.

Por lo mismo, Manu González se contactó con ella para saber de primera fuente la veracidad de esta información.

“Te juro que no”, respondió directamente la ex Mega. “Lamentablemente no, y qué vergüenza tener que explicar estas cosas así”, precisó la comunicadora al español.

Junto con eso, detalló también que "no me han dicho absolutamente nada, no sé nada; y aún no está clara la estructura del matinal de cara al Festival: si vamos a ir los dos (con Repenning), si no iremos, si se desplazará una unidad móvil, no lo sabemos aún”.

“No hay nada claro, por lo cual a lo que me atengo el día de hoy es hacer el trabajo lo mejor posible, y a que funcione Tu Día como siempre ha querido”, cerró.

¿Cuándo se realizará el Festival de Viña del Mar 2023?

El Festival de Viña del Mar 2023 está programado para realizarse entre el domingo 19 de febrero hasta el viernes 24.

Hasta la fecha, se han confirmado a seis artistas de la parrilla: Maná, Alejandro Fernández, Nicki Nicole, Polimá Westcoast, Paloma Mami y Camilo.

Los animadores a cargo del certamen continuarán siendo Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.