Priscilla Vargas y José Luis Repenning celebran su primera semana en matinal de Canal 13 con un gran asado

Por: Esteban López Á 22 de octubre 2022 · 13:09 hs

Un buen debut tuvo la nueva dupla de conductores del matinal de Canal 13, José Luis Repenning y su amiga, Priscilla Vargas, quienes asumieron la animación de Tu Día, el lunes 17 de octubre. Es por eso, que ambos decidieron compartir un asado junto al equipo del programa.

Fue la periodista que compartió el momento a través de un video que subió a sus redes sociales y se logra ver a varias personas compartiendo, incluyendo a José Luis Repenning. “Pagamos el piso”, comenzó diciendo Priscilla Vargas. Además, grabó a su compañero de set, al parecer preparando algo en una mesa. "Gracias a don parrillas, el señor parrillero, sudando la gota gorda", comentó entre risas la ex animadora de Aquí Somos Todos.

El video publicado muestra a varios integrantes del programa compartiendo un momento grato, entre risas y bailes, incluyendo el que realizó Repenning frente a un ventilador. El periodista también demostró saber de asados y comentó los cortes que estaban asándose, con la técnica ocupada por él.

Sin duda una gran semana para el equipo del matinal de Canal 13, que al parecer acertaron a la perfección con su nueva dupla de conductores. "Cuando un matinal se hace con cariño resulta bien. Y así cerramos la primera semana del renovado Tu Día por Canal 13. Celebrando que ustedes abrieran la puerta de su casa a este tremendo grupo de amigos. Gracias!! Nos vemos el lunes nuevamente", detalló Priscilla Vargas junto al video.

¿Están juntos Repenning y Priscilla Vargas?

Muchos son los rumores que se han especulado durante la semana del debut de la pareja de animadores, quienes han afirmado una y otra vez, que su relación no pasa más allá de una verdera amistad, a pesar de que muchas personas les insisten que estén juntos.

Sin embargo, han sido ellos mismo que han aclarado que la relación se basa en la amistad y no hay más. De hecho, José Luis Repenning, tomó la decisión de conducir el matinal motivado justamente por su amiga Priscilla Vargas.

“No me hubiese venido a hacer un matinal con una persona que no sea ella, porque sé que con ella puede ser yo. Yo creo que la gente se da cuenta de eso”, enfatizó el ex rostro de Meganoticias.