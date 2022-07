"Puedo destrozar un programa": la condición que puso Patricia Maldonado para ir al Podemos Hablar

"Qué grupo mas simpático y entretenido, lo pasé el descueve", dijo Patricia sobre el programa que se emitirá este viernes. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de julio 2022 · 13:26 hs

"Se van a entretener mucho", aseguró Patricia Maldonado, al invitar a quienes seguían su programa de Youtube Las Indomables, junto a Catalina Pulido, a ver este viernes su participación en Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión que conduce Jean Philippe Cretton.

La opinóloga ya había comentado lo bien que lo pasó durante la grabación del espacio, en que compartió cámara con Savka Pollak, la actriz María José Quiroz, el periodista Manu González y el exfutbolista Gabriel "Coca" Mendoza.

"Qué grupo mas simpático y entretenido, lo pasé el descueve en Podemos Hablar, de Chilevisión", posteó primero la expanelista del Mucho Gusto en su cuenta de Instagram.

Y no dejó de entregar su "agradecimiento a todo el equipo que trabaja ahí, por su gentileza, respeto y cariño. Mil gracias", complementó.

La condición

No obstante, más tarde, ya instalada junto a Catalina Pulido en el programa que ambas conducen, Patricia Maldonado reveló que ella quería pasarlo bien en el Podemos Hablar, por lo que le puso una condición a la producción para asistir y, de paso, lograr su cometido.

Ahí le contó a su amiga que "el viernes darán mi capítulo" en el estelar de Chilevisión. Y le explicó que "yo me preocupé personalmente que no se hablara de política, porque yo soy muy apasionada".

Ahondó en el tema y aseguró que "sé muchas cosas, conozco la política de Chile. Y no me voy a quedar callada si alguien me dice algo, con el que puedo destrozar un programa", reflexionó.

Explicó que para llegar a una situación de este tipo, decidió plantearle su condición a los productores del programa que lidera el novio de Pamela Díaz.

"Yo dije, hagámosla en paz, que la gente lo pase bien", reveló sobre su diálogo con la producción.

"Por eso les digo que se van a entretener mucho", cerró el tema en el canal de Las Indomables.