"Que agarre sus cositas...": el consejo de Paty Maldonado a Tonka Tomicic por "Relojes VIP"

Patricia Maldonado disparó sin filtro en contra de Parived y su presunta participación en el caso "Relojes VIP".

Por: Rodrigo León 17 de Febrero 2022 · 15:22 hs

Patricia Maldonado no quiso quedar ajena a la situación que vive Tonka Tomicic por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y la PDI en contra de su esposo, Parived, por el denominado caso “Relojes VIP”.

La ex panelista del Mucho Gusto abordó el tema en su programa Las Indomables, donde calificó de “un cagazo grande” la situación que atraviesa la pareja y que es “un cagazo del porte de un buque, para qué estamos con leseras”.

“A ver, voy a ser muy responsable en lo que voy a decir. Yo no tengo por qué hacerme responsable de algún hecho ilegal que cometiera mi marido. Yo no me hago responsable”, manifestó Maldonado.

En esa misma línea, postuló que su marido “comete un acto ilegal, pues que lo pague", pero que si ese hecho “me involucra a mí, como nombre, y hace que mi nombre se vaya a la cresta”, Patricia Maldonado le recomendó a Tonka Tomicic que Parived "agarre sus cositas y se vaya”.

“Si no pensó en mí para hacer un acto ilegal, el cariño vale como las bolas. ¿O no? Es una cosa personal, ah. Cada persona reacciona como estime conveniente”, sostuvo.

Y es que para Maldonado, un hecho así no lo podría “aceptar ni permitir, porque soy una vieja jodida y lo fui siempre”.

“Si te quieren tanto y te aman tanto, cómo un hombre se va a meter en un forro así, sabiendo que tu mujer es conocida, es famosa”, cerró.