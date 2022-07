"¿Qué es una facha?": Yuri respondió tras ser emplazada por ser de "tendencia política de derecha"

Yuri dejó claro que no le gustaría que suspendieran The Voice Chile, como lo propuso un tuitero. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de julio 2022 · 12:10 hs

"Que tienes una tendencia política por la derecha", le respondieron a la cantante mexicana Yuri, cuando preguntó a través de las redes sociales "¿qué es una facha?".

Pero la respuesta de Yuri fue sólo el último capítulo de un episodio que comenzó mucho antes, cuando un usuario de Twitter planteó la idea de que los canales de la televisión chilena suspendieran por un tiempo los diversos programas de talentos, del tipo The Voice Chile, para entregarle información a la ciudadanía sobre el proyecto de nueva Constitución.

"Deberían suspender por unas semanas todos esos show televisivos tipo #TheVoiceCHV e informar masivamente a la ciudadanía sobre la nueva Constitución", posteó @lelelx.

Rechazo

La mexicana Yuri se sintió afectada por dicha propuesta y no encontró nada mejor que descartarla de plano. Pero el tema es que eligió una palabra que aumentó la polémica sobre el asunto.

"Pues 'rechazo' tu propuesta", escribió Yuri, y preguntó: ¿Qué haría yo, me devuelvo a México?".

Y fue ese rechazo, entre comillas para darle más énfasis, el que desencadenó lo que vino después.

Pero el asunto fue escalando de a poco. Primero el tuitero @guerreroasep se agarró del rechazo a la propuesta que manifestó Yuri, para responderle de manera no muy cortés: "Váyase a la chu... si quiere. Esto es entre chilenos, el circo es para nosotros", posteó.

Metida al baile, la cantante mexicana no arrugó y respondió con ironía: "Si el circo es de ustedes... entonces es usted un payaso?"

¿Facha?

Pero sin duda que lo que más desconcertó a Yuri fue lo que vino luego, cuando leyó lo que escribió @bycarolinapaz.

"No sé por qué no me sorprendería de que Yuri sea facha. Pero como no es chilena ni radica en Chile, poco importa su opinión política #TheVoiceCHV", escribió la tuitera.

"¿Qué es una facha?", preguntó la mexicana por Twitter. Y probablemente le quedó claro cuando mas de un usuario le respondió: "Que tienes a una tendencia política por la derecha".