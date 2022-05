"Que me den cadena perpetua": Denisse Flores ironizó por querella de Rodrigo Herrera

"Si te preocupas mucho del qué dirán, jamás podrás ser tú mismo", fue el recado de Denisse Flores a Rodrigo Herrera. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de mayo 2022 · 11:43 hs

Convencida de que "los tribunales están para casos importantes y no para perder el tiempo con alguien que se ofendió", se mostró desde España Denisse Flores, al referirse a la querella que presentó en su contra su ex marido Rodrigo Herrera, luego de que ella afirmara que lo había encontrado en la cama con un hombre.

"Hay que tener cojones para asumir si dices algo, aunque sea sin nombrar a la persona. Llegó allá, se asume y ya", indicó, recalcando que todo pasó porque "la periodista chilena (Cecilia Gutiérrez) hizo su trabajo".

Y aseveró que "si por eso te piden cárcel, pues que me den cadena perpetua. La prensa acá fue por la reacción del español que se salió casi de libreto y se molestó. Eso fue noticia, pero prensa por este señor no existió. Nadie lo conoce en Europa, créeme", dijo Flores en la entrevista que concedió a Publimetro.

Ser tú mismo

Sobre la acción judicial emprendida por su ex marido, Denisse Flores cuestionó que el propósito de la querella. "Si por decir una verdad te quieren asustar o intimidar, están muy mal. Pedir indemnización o cárcel está súper, yo puedo pedir que el personaje se tire de un piso 12... En pedir no hay engaño", aseveró.

"Si te preocupas mucho del qué dirán, jamás podrás ser tú mismo. Solo eso", respondió cuando le preguntaron qué recado le mandaría a Rodrigo Herrera.

Luego, recalcó que para ella "el tema está perdonado, olvidado y sepultado. Es mejor perdonar por tu sanidad mental, pero creo que entrar en detalles ya sería morbo", dijo cuando quisieron saber qué habían conversado ese día en que encontró a Rodrigo Herrera con otro hombre en la cama.

Reveló también que su hijo "vivió cada situación conmigo, está al tanto de todo. Es muy maduro, no tengo por qué ocultarle nada, las redes están abiertas, sabe cada cosa que he dicho".

Además, Denisse Flores ahondó en el tema al recordar que "a él le tocó presenciarla ¿me entiendes? Sí, estuvo descolocado en su momento por lo que le tocó presenciar, pero aquí estamos siempre juntos mirando adelante. No tiene odio en su corazón".

Tatiana Merino

En la entrevista, Denisse Flores no escatimó palabras de elogio para su amiga Tatiana Merino, sobre todo luego del apoyo que le brindó por redes sociales desde Australia.

"Es una tremenda amiga, fue un tremendo paño de lágrimas en mis malos momentos y eso no se olvida. Ha sido desde hace muchos años como mi hermana mayor, pero a diferencia de mí, ella no se deja un pelo en la lengua. A mí se me quedaron varios, pero ya entrar en temas tan sucios me da vergüenza ajena", expresó.