"Que se puso cartucho el camarógrafo": Monserrat Álvarez acusó censura en Contigo en la Mañana

Por: Juan Pablo Ernst 11 de julio 2022 · 17:08 hs

Un divertido episodio, que dio incluso para hablar de la censura y de la fuerza de la naturaleza, se vivió este lunes en el matinal Contigo en la Mañana, por las pantallas de Chilevisión.

Tras el frente de mal tiempo que azotó la zona centro sur del país durante el fin de semana, los noteros del programa conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez estaban desplegados en distintos sectores.

Uno de ellos fue Luis Ugalde, quien preparó su despacho con las novedades que ocurrían en el camino que se dirige al Paso Internacional Los Libertadores, y aquellos evacuados que estaban a la espera de poder regresar a sus hogares

Situado en la entrada de un recinto que no se identificó, el camarógrafo se distraído un momento con un trío de perros que andaban por el lugar.

Y en el estudio agarraron buena onda con el tema y comenzaron a comentar lo que veían. Así, Julio César apunó que "mira, le quiere morder la pata. Si es pesado el (perro) chico".

Incluso, el conductor lanzó al aire que "yo creo que ya es el momento en que le peguen un buen aletazo", justo antes de que el perro más pequeño comenzara a tratar de montar a otros de los canes presentes.

Ganoso

"Mira, ohhhhh", dijo Julio César en el estudio, mientras Monserrat no pudo aguantar la risa. Ugalde, por su parte, intentó el viejo truco de decirle decirle al perro que no hiciera eso: "¡No, no, no, ese no es juego, ese no es juego!", se lo escuchó decir, mientras el camarógrafo giraba hacia él.

"Ah, se puso tonto, se puso ganoso", dijo entre risas Julio César, mientras un breve movimiento de la cámara permitió ver el el can de menor tamaño no cejaba en su intento.

Pero lejos de quedar ahí, el tema siguió dando tema en el estudio. Es que Monserrat no se mostró conforme con la forma en que se abordó el tema e incluso acusó censura.

"Oye, es la parte que más me interesa, no me la censuren, quiero ver", dijo la periodista cuando la cámara dejó de apuntar a los canes.

"Que se puso cartucho el camarógrafo, jajá", acotó a continuación. Y es que, como lo explicó, desde su perspectiva lo que aparecía en pantalla "es natural, es lindo. Es la naturaleza que puja por la sobrevivencia".

El punto final al tema, sin embargo, lo puso Julio César Rodríguez, quien aseguró que "esto solo podía pasar en Chilevisión. Esto en Canal 13 no pasa".

Revise el momento a continuación.