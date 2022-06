"Quedó grabado": Panelista del Mucho Gusto reveló fuerte experiencia paranormal

Fue tanto el movimiento en la casa de Valparaíso, que la periodista aseguró que perdió un zapato. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 09 de junio 2022 · 12:47 hs

Fue tan intensa la experiencia paranormal que vivió Paulina de Allende-Salazar cuando estaba en TVN y realizó una nota en una casa de Valparaíso, que todavía se estremece al recordarla.

Y fue eso precisamente lo que ocurrió este jueves durante el Mucho Gusto, el matinal de Mega, donde la periodista les relató a sus compañeros parte de lo que vivió en aquella oportunidad.

Contó que junto al equipo de producción y el camarógrafo llegaron a la casona en el puerto. Allí, la persona que los invitó, y quien estudia los fenómenos paranormales, los ubica "en un comedor grande, frente a una mesa de estas gruesas de casas antiguas, de roble, muy pesada", según indicó.

A continuación, quien las oficiaba de anfitrión "pone gente alrededor, que hacen estos ejercicios. Y me dice: 'nuestras capacidades son muy mínimas, pero tenemos capacidades ilimitadas'", recordó la profesional.

Espíritus chocarreros

Y aunque les admitió a sus compañeros que "me da vergüenza, me da pudor contar esto", Paulina de Allende-Salazar continuó con su relato: "Empezamos a girar, y la mesa se movía. Yo convencida, haciendo el trabajo, el camarógrafo grabando. Esto no es invento, quedó grabado", manifestó.

Y descartó la posibilidad de que se tratara de un truco, como le habían ver sus interlocutores.

"La mesa giraba", explicó. Y añadió que "fue tanto el movimiento, que yo perdí un zapato. No me pregunten qué pasó ahí. Sí había una energía, la mesa se movió", recalcó con convicción.

"Lo vi, lo viví, lo grabamos. Eso tenía que ver con capacidad telequinesis, era muy concreto, y no fue algo menor. Hay algo energético ahí", les enfatizó a los otros panelistas del Mucho Gusto.

En Santiago también

Pero la misma periodista confirmó que la vivida en Valparaíso no es la única experiencia paranormal que le ha tocado atestiguar en sus años como reportera.

La otra le sucedió en una casona del Barrio Bellavista, donde oyó claramente unos golpes en la ventana, pero no había nadie en las inmediaciones.

"El camarógrafo con el que estuve quedó helado, no lo podía creer. De hecho, está grabado que se me sale un garabato cuando ocurre", aseguró la profesional.

Según reveló, luego que contaron que en ese lugar vivieron personas que realizaban espiritismo y se comunicaban a través de los sonidos en las ventanas.