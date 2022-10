Queen impacta a sus fans tras lanzar inédita canción con la voz de Freddy Mercury

Brian May consideró la canción como "hermosa y conmovedora". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 14 de octubre 2022 · 13:45 hs

El grupo británico Queen sorprendió a sus fans tras revelar la primera canción inédita de Freddy Mercury en casi una década.

La agrupación presentó al público el tema Face It Alone, tras rescatar el tema de las sesiones de grabación que se realizaron para el álbum The Miracle, de 1989.

Fue en una entrevista con la BBC, que los dos miembros de la banda original que aún permanecen en Queen, el guitarrista Brian May y l baterista Roger Taylor, dieron a conocer la canción.

El tema, que fue publicado este jueves 13 de octubre, fue considerada como una composición "hermosa y conmovedora" por Brian May.

Para Roger Taylor, en tanto, la canción es nada menos que "una pequeña joya".

Los músicos revelaron que se habían olvidado completamente de Face It Alone, que fue definida como una balada en la que Freddy Mercury se refiere a la importancia de ser dueño de su propia vida.

"Al final, tienes que enfrentarte a todo solo", deja en claro en el estribillo de la canción.

De acuerdo a lo indicado por May y Taylor, la composición fue redescubierta por el equipo de producción de la banda, cuando estaba revisando y repasando las sesiones de grabación para el álbum The Miracle.

Edición de coleccionista

De acuerdo a lo precisado, el cuarteto compuso unas 30 canciones, entre las que elegirían las definitivas para el disco.

En ese sentido, Queen anunció que el próximo 18 de noviembre lanzará una edición de coleccionista del álbum The Miracle, el que constará de un total de ocho discos.

El material incluirá, junto al álbum original versiones instrumentales y extendidas, así como entrevistas y vídeos, entre otros materiales para los fanáticos.

Cabe recordar que en 2014 la agrupación de origen británico había rescatado otros temas inéditos de Freddy Mercurry, los que fueron publicados en el disco Queen Forever.

El trabajo incluyó canciones inéditas de Freddy Mercury, como Let Me in Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More to Life Than This.