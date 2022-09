Quién es Cristóbal Tapia, el chileno que se llevó dos Emmys por la música de la serie The White Lotus

Cristóbal Tapia, además de The White Lotus, ha creado la banda sonora de otras series como Utopia y Hunters. IMDB.

Por: Rodrigo León 06 de septiembre 2022 · 10:06 hs

Juan Cristóbal Tapia de Veer, compositor de bandas sonoras para cine y televisión, que este fin de semana se ajudicó dos Premios Emmy en la ceremonia de los Primetime Creative Arts Emmy Awards.

El canadiense nacido en Chile se llevó los galardones en las categorías Mejor Composición Musical en una Miniserie, Telefilme o Especial y en Mejor Tema Central por su trabajo en The White Lotus de HBO.

De esta forma, venció a otras producciones como El Juego del Calamar (Netflix), Only Murders in the Building (Hulu), Loki (Disney+) y Moon Knight (Disney+), entre otras.

Esta es primera vez que el compositor se adjudica este premio, pese a que anteriormente había sido nominado en 2018 por la música que creó para la serie Electric Dreams (Amazon Prime).

En 2021 también fue reconocido por la Sociedad de Compositores y Letristas estadounidense por el tema central de The White Lotus.

El año pasado, en conversación con La Tercera, Cristóbal Tapia explicó lo que fue su trabajo para crear esta banda sonora. “Todo lo que usé y remitía a algo tribal, realmente no tiene nada que ver con el folclor, con Hawái o con América del Sur”, señaló.

“La música es para darle el toque a la gente que está de vacaciones en ese lugar. Es más una caricatura de la locura que están viviendo y las cosas que están ocurriendo, que es un caos. Ese es el ángulo de la música”, agregó.

La carrera de Cristóbal Tapia

Cristóbal Tapia comenzó a hacer ruido en la industria televisiva el año 2013 al estar detrás de la banda sonora de las dos temporadas de la serie británica Utopia (Channel 4).

Desde entonces su nombre comenzó a resonar con sus trabajos posteriores con producciones también inglesas como Humans (Channel 4), National Treasure (Channel 4), Dirk Gently's Holistic Detective Agency (BBC/Netflix), entre otras.

En 2017 realizó la música del episodio “Black Museum” de la popular Black Mirror (Netflix) y posteriormente hizo lo propio con la conocida Hunters (Amazon Prime).