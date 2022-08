Quién es Jenna Ortega, la actriz que protagonizará la nueva serie sobre Merlina Addams

Con solo 19 años, Jenna Ortega cuenta con una vasta trayectoria en cine y televisión. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 18 de agosto 2022 · 12:05 hs

Jenna Marie Ortega, actriz estadounidense conocida simplemente como Jenna Ortega, está en boca de todos desde hace ya varios meses al protagonizar diversas películas de terror.

Si bien su carrera comenzó con pequeñas apariciones en series como CSI: NY y Rob, fue en 2013 cuando tuvo un rol en la tercera entrega de Iron Man, entrando de lleno en Hollywood.

Sin embargo, la artista nacida en Coachella, California, en los últimos años se ha caracterizado por protagonizar diversas películas de terror, alzándose como una de las últimas “scream queens”.

Jenna Ortega fue parte de cintas como Insidious: Chapter 2 a temprana edad. Su gran salto en el género continuó con The Babysitter: Killer Queen, pero fue este año al obtener uno de los roles protagónicos en Scream 5, como Tara Carpenter, personaje que volverá a repetir en la sexta entrega de la saga slasher.

Pero la actriz estadounidense también ha participado en comedias como Yes Day y en el drama The Fallout de HBO Max, donde se adentró en las masacres escolares en Estados Unidos. A eso suma un rol estable durante la segunda temporada de la serie You, de Netflix.

La nueva Merlina Addams

A pesar de su vasta trayectoria con solo 19 años, Jenna Ortega ha acaparado la atención de los medios luego de que esta semana se lanzara el primer avance de Merlina -o Wednesday, como es conocida en inglés-, la nueva serie de Netflix sobre la Familia Addams, que será dirigida por Tim Burton.

En el video, de poco más de dos minutos, podemos ver a la hija del popular matrimonio haciendo de las suyas en uno de los cinco colegios donde estudió en los últimos ocho años. Por ejemplo, quiso castigar a un grupo de nadadores por “torturar” a su hermano, lanzando pirañas en una piscina.

Todo esto, provoca que sus padres tomen la decisión de inscribirla en la Academia Nevermore, donde la joven reconoce que “me encantará estar aquí”.

Jenna Ortega compartirá en el elenco de Merlina junto a destacados actores como Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Riki Lindhome, Luis Guzmán, entre otros.