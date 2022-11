Quién es la modelo argentina a la que ahora vinculan con Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña ganó el premio al personaje más clickeado en un medio digital argentino. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 03 de noviembre 2022 · 17:16 hs

Fue durante la alfombra roja de los premios Más Clickeados 2022, cuando una actitud del actor chileno Benjamín Vicuña con una reconocida modelo despertó la intriga de la prensa de espectáculos y farándula argentina.

Camila Homs estaba dando una entrevista en el marco de los premios Más Clickeados 2022, cuyo ganador fue precisamente el artista nacional, cuando el chileno sorprendió a los presentes.

Tanto la maniquí de 26 años como el ex de China Suárez están viviendo excelentes momentos en sus carreras. De hecho, tras terminar su relación con Eli Sulichin, Vicuña disfruta de estar soltero y enfocado en sus trabajos.

Camila Homs, que fue pareja del jugador de la selección de fútbol de Argentina, Rodrigo de Paul, se sorprendió cuando en plena conversación ante las cámaras del programa de farándula Socios del Espectáculo (El Trece), el actor chileno pasó detrás del camarógrafo y le mandó un sonoro beso que llamó la atención de todos.

Un beso pulposo

Ella, en tanto, le respondió con un guiño y una sonrisa. "Nos vemos, adiós", le dijo.

"Muy pulposo ese beso que te tiró Vicuña", le acotó el notero Santiago Riva. "Perdón pero fue muy muaaack... Muy chinguenguencha", acotó de inmediato.

"No, no", indicó la modelo de inmediato, pero el profesional no le creyó: "Me gusta esta pareja, eh", apuntó por su lado.

"¡Ay, no, por favor! Es un divino, Benja. Está todo bien, charlamos y sí, lo conozco, pero no, estoy acompañada", se encargó de aclarar Camila Homs ante las cámaras.

De esta manera, la maniquí desmintió lo que se decía de su separación del empresario Carlos Benvenuto.

El presentador y periodista uruguayo Rodrigo Lussich, quien asisitió a estuvo en la misma entrega de premios, "Los más clickeados 2022", narró lo que observó sobre Camila Homs y Benjamín VIcuña.

"Ella estaba con una amiga y Vicuña estaba en la la gala de los premios en la de él. Después, si ellos intercambiaron miradas, no sabemos", indicó.