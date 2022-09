Rafael Cavada habló de los traumas que le dejó la guerra de Irak: "Te hacen tener pesadillas"

"Sentir que mi trabajo no tiene propósito es como estar muerto en vida", reconoció Rafael Cavada. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 13 de septiembre 2022 · 08:56 hs

Ser corresponsal en una guerra no solo requiere de valentía y profesionalismo, sino también la capacidad de impedir que lo que se ve a diario afecte su bienestar sicológico y emocional.

Es que, tal como le contó a Martín Cárcamo el periodista Rafael Cavada, quien en 2003 cubrió la guerra en Irak, reportear un conflicto bélico puede dejar secuelas a largo plazo.

El profesional fue el invitado del De Tú a Tú, el estelar de Canal 13, donde admitió haber sufrido de pesadillas y hasta enfrentó una depresión tras lo vivido en la guerra ocurrida en el Medio Oriente.

Pesadillas

En la conversación con el rostro de Canal 13, el periodista recordó el caso de José Couso, un periodista español que falleció luego de que el hotel en el cual residían fuese bombardeado.

"A José Manuel Couso le explotó una bomba. Le fracturó, las clavículas, le rompió el fémur en tres partes... Yo lo ayudé porque grabar no servía para nada. Yo no soy tan valiente, además que yo conocía a José Manuel. El tipo estaba ahí y necesitaba ayuda, yo no pude mirar sin hacer nada", contó Rafael Cavada.

"Esa noche lloramos todos. Habíamos estado tomando cerveza con José Manuel la noche anterior", relató el periodista.

Según admitió el profesional, "todas esas son cosas que después te hacen tener pesadillas".

Cavada también rememoró que estuvo muy cerca de ser una más de las víctimas de ese ataque al hotel.

Es que, según explicó, el bombazo "le arrancó pedazos así al balcón. Si yo hubiera estado en el balcón me muero (…) Aparecieron pesadillas. Recuerdo haber soñado con una niña que había visto herida, y levantaba la vista y era mi sobrina", manifestó.

Depresión

Durante su conversación con Martín Cárcamo, el periodista Rafael Cavada abordó también la depresión que enfrentó tras su regreso de la guerra en Irak, y que se agudizó tras su salida de TVN, ocurrida en el año 2006.

"No quería hacer nada. Me levantaba igual, soy súper funcional en ese aspecto, pero empecé a sentir que nada me interesaba", recordó Cavada en el De Tú a Tú.

Confesó también que "para mí sentir que mi trabajo no tiene propósito es como estar muerto en vida".