Raimundo Alcalde recordó su duro cruce con Nicolás López: "El tipo es un cerdo"

"Ahí me di cuenta de que era psicópata", dijo el actor sobre Nicolás López.

Por: Juan Pablo Ernst 13 de septiembre 2022 · 12:09 hs

Sin medias tintas fueron las duras críticas que le dedicó el actor Raimundo Alcalde al cineasta Nicolás López, y no dudó en asegurar que cuando lo conoció en persona "me llevé una impresión asquerosa".

"El tipo es un cerdo", aseveró Alcalde, que formó parte del área dramática de TVN y ha tomado parte en teleseries como Amar o Morir y La Jauría.

El actor, quien es amigo de Tutú Vidaurre, una de las denunciantes contra López, calificó al director de cine con uno de los chilenismo más fuertes: "Es un concha de su madre", le dijo a Página 7.

"Ojalá quede preso y se pudra en la cárcel", añadió a continuación Raimundo Alcalde.

Luego manifestó que "he vivido el proceso con la Tutu desde el día uno. Y me sorprende la cantidad de maricones que hay en esta industria. Y no es algo de sexualidad. Hablo de personas sin principios". dijo el actor sin pelos en la lengua.

Cuestionó también que a Nicolás López "la cantidad de gente que lo defendió y no se mojó el poto es impresionante".

"A mí me preguntaron y yo, habiéndolo conocido antes de conocer a la Tutu, me llevé una impresión asquerosa. El tipo es un cerdo”, aseguró Alcalde.

"¿Querís que te pegue?"

Fue entonces que contó el momento preciso en que se topó cara a cara por primera vez con Nicolás López.

Dijo que todo partió cuando escuchó que una muchacha que se quejó de que el director le había tocado un seno.

"Me acerqué y le dije: 'eres director, yo soy actor, ¿en qué has trabajado?'. Me dice 'deberías saber'. Y yo pensé '¿qué se cree este hueón?'", recordó Raimundo Alcalde.

"Le dije '¿me estái hueviando o querís que te pegue?', y me dice 'no, viejo, tranquilo'", rememoró sobre ese momento.

Pero hubo algo más fuerte que le quedó grabado sobre ese instante en particular: "Yo siendo físicamente muy superior a él, no vi nada de temor en sus ojos. Ahí me di cuenta de que era psicópata. Se sentía muy poderoso", aseguró.

Luego de conocidas las denuncias de su amiga Tutu y otras actrices, el actor indicó que "no podía creer que nadie hablara contra él. A todos les interesa su propio bolsillo".

"Pensé que si voy a tener que quedarme callado para ganar puntos con algunas personas, para hacer mi carrera en una industria tan sucia, prefiero hacer otra cosa. Me pone mal el tema. Me da mucha rabia", resumió Raimundo Alcalde.