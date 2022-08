Raquel Argandoña aclaró su futuro en Zona de Estrellas: "No sé lo que va a pasar"

Raquel Argandoña dejó de manifiesto lo bien que está en Zona de Estrellas. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 17 de agosto 2022 · 12:38 hs

Raquel Argandoña salió a aclarar su futuro en el programa Zona de Estrellas, luego de que la semana pasada el psíquico Álvaro Santi asegurara que la panelista se cambiaría de canal a fines de año o durante el primer semestre de 2023.

Al portal Tiempo X, el ganador del programa Psíquicos vaticinó que la “Quintrala” cambiaría de estación, “si no es a fin de año, tendría que ser en el primer semestre del año, los primeros meses, por ahí, porque siento que todavía falta para eso igual, no lo siento tan inmediato, tan ahora… Me cuesta sentirlo así”, señaló, acotando que “sí va para otro programa”.

Ante estas declaraciones, fue Adriana Barrientos la que comenzó tocando el tema en el espacio de farándula de Zona Latina. “Hay una compañera mirando para el lado, a otro canal”, dijo la modelo, a lo que Argandoña hizo caso omiso. Sin embargo, quiso insistir y le consultó sobre posibles conversaciones con Mega.

En ese momento, en Zona de Estrellas, le mostraron las declaraciones de Álvaro Santi, algo que ella descartó de plano. “Absolutamente falso”, aseveró.

“Así que yo de verdad lamento al señor Álvaro Santi, porque no sé en qué carta vio que yo me iba. No sé lo que va a pasar el próximo año, pero nunca hablo de mis posibles trabajos en televisión, y mi contrato aquí dura hasta el primero de marzo. Después de eso, no sé”, advirtió.

“Mega no es”

Por lo mismo, Raquel Argandoña indicó que “a lo mejor sigo, que me encantaría, y sino voy a otro lado”, insistiendo que la informaicón entregada por el psíquico “hoy es absolutamente falso".

Mario Velasco, en tanto, le preguntó si volvería a la televisión abierta si le ofrecieran las mismas condiciones que tiene actualmente en Zona Latina, pero ella aclaró que si fuera así preferiría quedarse en Zona de Estrellas.

Aún así, reconoció tener conversaciones, pero ante la consulta de ADriana Barrientos, aclaró que “el Mega no es” y volvió a mencionar que “estoy feliz, aquí me dan permiso para mis pitutos”.