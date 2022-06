Raquel Argandoña anuncia que se casará con su novio Félix Ureta

Se espera que el matrimonio de la pareja se concrete a fin de año. INSTAGRAM

Por: Cristián Meza 03 de junio 2022 · 19:38 hs

Raquel Argandoña anunciará este viernes en la noche que contraerá matrimonio con su pareja Félix Ureta.

Según consignó La Hora, la animadora confirmará esta noticia durante su participación en el programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina, a las 22:00 horas, donde declarará “sí, me caso con Félix”.

Argandoña ya cumple tres años junto al ingeniero comercial, con quien mantiene una relación puertas afuera, ya que cada uno vive en su propia casa.

Se espera que el matrimonio de la pareja se concrete a fin de año.

La ex panelista de Canal 13 tuvo palabras para Ureta, con quien tiene una diferencia de 17 años, durante su participación en Podemos Hablar de CHV.

En dicha oportunidad, Raquel Argandoña explicó que “yo me demoré harto. Así de entablar una relación, dos meses. Fui difícil, no me regalé, le costó al hombre. Invitándome a salir y todo. Lo chequée bien chequeado”.

En esta línea, precisó que Félix Ureta "es el hombre que me llena cien por ciento, el que más me ha llenado 100 por ciento, es un hombre muy entretenido que me hace reír, que me ha acompañado en las malas y en las buenas”.

“Es un hombre me sorprende día a día, que me entiende, mi genio es complicado, el de él también, pero, vivimos cuatro días juntos y tres estamos cada uno en su casa y es rico, o sea, estamos pololeando todos los días y mí me encanta él, estoy enamoradísima”, sentenció.