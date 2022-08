Raquel Argandoña aseguró que Felipe Camiroaga intentó seducir a Tonka Tomicic: "Quedó con cuello"

"Él lo intentó, porque le gustó la Tonka", dijo Raquel sobre Felipe Camiroaga. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 24 de agosto 2022 · 11:20 hs

Raquel Argandoña entregó antecedentes desconocidos del intento que realizó Felipe Camiroaga por conquistar a Tonka Tomicic, y sostuvo que el fallecido animador "lo intentó", pero "nunca pudo".

La panelista de Zona de Estrellas aprovechó esta pantalla para aportar con datos inéditos del intento que realizó el "Halcón de Chicoreo" por seducir a la ex conductora del Bienvenidos.

Todo comenzó con el diálogo entre los panelistas que este martes discurrió en torno a la buena o mala química que existía entre diversos animadores de la televisión chilena.

Con el tema sobre la mesa, fue Hugo Valencia quien recordó la buena sintonía que tenían en pantalla Felipe Camiroaga con Tonka Tomicic.

Y sólo faltó que se mencionará a ambos, para que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que en realidad el rostro de TVN sí quería tener algo más con la ex modelo. Sin embargo, el fallecido animador nunca lo consiguió.

¿Qué dijo Raquel?

Fue en ese momento que Raquel Argandoña les reveló a sus compañeros en el panel que tenía una historia desconocida sobre el vano intento de Felipe Camiroaga por conquistar a Tonka Tomicic.

"Él lo intentó, porque le gustó la Tonka", comenzó su relato la mamá de Kel Calderón.

Luego detalló que "un día Felipe la invitó (a salir) y se juntaron. Pero al ratito llegó Parived", apuntó, sobre el actual marido de Tonka.

"Camiroaga quedó con cuello. Nunca pudo... Tonka nunca pudo", cerró.

¿Y Julián?

Pero el inexistente romance de Tonka Tomicic con Felipe Camiroaga no fue el único del que se habló sobre la animadora de Canal 13.

De hecho, Cecilia Gutiérrez recordó que quien sí logró seducir a Tonka, aunque por un breve tiempo, fue Julián Elfenbein.

Y ante la pregunta de Raquel Argandoña de si con Julián "fue un touch and go o una relación corta", la periodista dijo que se trató de una breve relación.

No obstante, Hugo Valencia entregó una versión distinta que, según él, se la confirmó la misma Tonka Tomicic.

"Me dijo: 'No, te lo diría (porque) era una época en la que estaba soltera. Si es que hubiese sido, no tendría problema en confirmarlo'", aseguró el panelista de Zona de Estrellas.