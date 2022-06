Raquel Argandoña aseguró que Pamela Díaz tuvo un "touch and go" con Marcelo Salas

Según Raquel Argandoña, Pamela Díaz y Marcelo Salas "salían a comer y todo el cuento". INSTAGRAM/AGENCIA UNO-ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 17 de junio 2022 · 10:30 hs

En la más reciente edición de Zona de Estrellas la noche del jueves, Raquel Argandoña aseguró que Pamela Díaz y Marcelo Salas tuvieron un “touch and go” en 2014.

En el espacio de farándula de Zona Latina estaban abordando el historial amoroso de “La Fiera”, cuando la panelista desclasificó esta información que, hasta el momento, era completamente desconocida.

“Falta uno antes”, dijo Argandoña al ver que el nombre del ex futbolista no se encontraba en el panel de fotos con las ex parejas de Díaz. “Falta uno: Marcelo Salas”, lanzó, sorprendiendo a sus compañeros.

Raquel Argandoña precisó que lo que tuvieron Pamela Díaz y Marcelo Salas no fue un romance, sino un “touch and go”, por lo que no fue algo serio.

“Sí, no fue relación, fue una pasada. Un touch and go. Sí, fue en el 2014 con Marcelo Salas”, contó la comunicadora, recordando que esto ocurrió cuando “estábamos en Las Indomables y ellos salían a comer y todo el cuento". Por lo mismo, reafirmó que "sí, no creo haberme equivocado”.

Los detalles de otro romance de Pamela Díaz

En medio de la conversación que se generó en Zona de Estrellas, Raquel Argandoña también entregó detalles de lo que fue la relación que mantuvo Pamela Díaz con Esteban Morais, a quien conoció en el reality Pareja Perfecta de Canal 13 que fue emitido el año 2012.

“Entusiasmadísima la Pamela con Bam Bam Morais y él un fresco”, aseguró la panelista, quien además desclasificó que “La Fiera” ayudó al argentino a instalarse en Chile.

Incluso, Argandoña indicó que Díaz terminó firmando el arriendo de un departamento y todos los muebles que habían en él.

“Le firmó el contrato de arriendo del departamento y, al final, la Pamela terminó pagando todo hasta los muebles. Ahora, (él) tremendamente simpático”, reconoció Raquel Argandoña.