Raquel Argandoña contó la verdad del romance entre Paty Maldonado y el Puma Rodríguez

INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de julio 2022 · 16:39 hs

Raquel Argandoña está acostumbrada a que los medios la citen cuando hace revelaciones sobre algún famoso o famosa de la farándula criolla. Y, por supuesto, la pantalla que tiene como panelista de Zona de Estrellas le da más resonancia a sus palabras.

Por eso que muchos se extrañaron cuando la mamá de Kel Calderón usó las pantallas del programa de Zona Latina para hablar de su amiga Patricia Maldonado y una historia que tiene décadas.

Pero, como Raquel tenía harto paño para cortar todavía, también se dio el tiempo para ahondar en la supuesta mala onda que existiría entre dos de los principales rostros televisivos del país: Julio César Rodríguez y Martín Cárcamo.

De hecho, la panelista reveló que el conductor del De Tú a Tú estaría "indignado" con el animador de Contigo en la Mañana, luego de que calificara al estelar de Canal 13 como un programa de "farándula encubierta".

"No voy a sapear a los programas de Canal 13, no es mi estilo, pero el programa de Martín es un programa de farándula llevado a la entrevista y el espectáculo", sostuvo Rodríguez en la ocasión.

”Me contó gente de Canal 13, muy cercana, que Martín estaba indignado con Julio César, indignado”, aseguró la mamá de Nano Calderón.

Según le dijeron sus dateros a Raquel, Martín se preguntaba "por qué tenía que hablar Julio César del programa de él".

"Parece que no se llevan muy bien en la realidad. Amigos no son, ni siquiera compañeros de trabajo. No se soportan", lanzó al cerrar el tema.

El romance de Paty y el Puma

La panelista del Zona de Estrellas, en todo caso, no había terminado con sus revelaciones. Y muchos se sorprendieron cuando decidió abordar una verdadera leyenda en la farándula nacional: el romance entre Paty Maldonado y el Puma Rodríguez.

Probablemente, si Adriana Barrientos no hubiera tocado el tema, la pareja de Félix Ureta no hubiese hablado del asunto.

Según contó la modelo "para esos años, cuando Paty Maldonado era joven, ella ocupaba un babydoll con unas pantys caladas rojas. Ella posó para la portada de una revista. Esa noche el 'Puma' se contactó con Paty Maldonado".

La reacción de Raquel fue de antología y dejó las cosas más que claras: "No le crean, son todas mentiras. Ella inventa estos romances, la Maldonado inventa, es mentira. La Pata inventa y todo el mundo le cree", aseguró sobre el supuesto romance.