Raquel Argandoña conversó con Tonka Tomicic por caso "Relojes VIP": "Está muy tranquila"

01 de Marzo 2022 · 13:41 hs

En una reciente entrevista, Raquel Argandoña se refirió al denominado caso “Relojes VIP”, trama en la que estaría vinculado Parived, esposo de Tonka Tomicic.

Según la información que se ha revelado en las últimas semanas, el anticuario estaría vinculado a un grupo de contrabandistas dedicados a comercializar joyas y relojes de alta gama que habían sido robados en el extranjero.

El caso también salpicó a la animadora de Canal 13 puesto que Marco Antonio López Spagui, nombre real de Parived, habría utilizado cheques a nombre de su esposa.

Ante esta situación, y en conversación con El Mercurio, Raquel Argandoña fue consultada cómo estaría viviendo toda esta situación Tonka Tomicic debido a la amistad que las une de años, quien hasta el momento no se ha referido públicamente a los últimos antecedentes revelados.

Sobre esto, la ex panelista del Bienvenidos aseveró que “como hay un grado de amistad, no me gusta hablar de cosas personales”. Sin embargo, dejó en claro que Tomicic “está muy tranquila”.

Incierto futuro de Tonka Tomicic en Canal 13

En las últimas semanas, programas como Me Late aseguraron que Tonka Tomicic habría estado negociando su salida de Canal 13 para radicarse en el extranjero en el corto plazo.

Pero el periodista Manu González desmintió dicha información, debido a que logró hablar con la animadora. “En principio me dice que no se especule, que hay gente que inventa mucho”.

Seguido a eso, leyó un mensaje que le envió: “No sé de dónde inventan tanto ni cuáles son sus fuentes, yo solo te puedo decir mi situación actual, no lo que ocurrirá mañana. Yo sé mi situación actual, el futuro se verá”.