Raquel Argandoña criticó a Tonka Tomicic por su programa online de sexualidad: "No estoy acostumbrada a su vocabulario"

Raquel Argandoña criticó el nuevo rol de Tonka Tomicic con su programa Tenemos que hablar de sexo

Por: Esteban López Á 15 de octubre 2022 · 10:03 hs

La nueva faceta que tiene actualmente Tonka Tomicic, no le gustó para nada a la panelista de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña, quien criticó el nuevo espacio de conversación que tiene la ex animadora de Bienvenidos de Canal 13 llamado Tenemos que hablar de sexo, donde justamente la temática tiene que ver con conversaciones íntimas.

Esta situación no le pareció para nada correcta a la madre de Kel Calderón, que lanzó varios comentarios en contra de la modelo en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, por su nueva faceta algo más liberal de lo acostumbrado.

"Yo conozco a Tonka animadora del matinal, la mejor animadora de matinales tanto en Televisión Nacional como en Canal 13. Yo no soy cartucha, para nada, pero a mí me cuesta ver a Tonka en este formato", comenzó diciendo Raquel Argandoña.

También agregó que "Tonka era tan como compuesta, era muy cuidadosa con lo que decía y también critiqué que en la promo se iba a dar un beso en la boca con Betsy Camino". En esa línea, la Quintrala reconoció que la situación la chocó, a pesar de que tiene amigas lesbianas, ver a Tonka Tomicic en esa situación, la chocó.

Raquel Argandoña rechazó participar junto a Tonka

Pero Raquel Argandoña no solo afirmó que no le parecía la nueva faceta de Tonka Tomicic, ya que aseguró que rechazó la invitación que la animadora le había hecho para que participara de un capítulo de Tenemos que hablar de sexo.

"Le dije 'muchas gracias por la invitación, pero no voy a ser ningún aporte, porque a mí no me gusta habar de sexo en televisión'", afirmó la ex alcaldesa de Pelarco. A pesar de que afirmó que tiene derecho a reinventarse, "a mí me cuesta ver una Tonka así. No estoy acostumbrada a su vocabulario".

Finalmente, Raquel Argandoña afirmó que, "me gustaría que volviera a la televisión abierta. Me gusta la Tonka en el matinal, me gusta mucho".